YAĞ YAKIMINI HIZLANDIRIR

Yeşil çayın en çok içilmesinin nedenlerinden birisi de yağ yakımını hızlandırıcı özelliği olmasıdır. Özellikle diyetine dikkat eden insanlar tarafından tercih edilen yeşil çay, metabolizmayı hızlandırır. Ancak her insanda yağ yakımı sağlamaz.

Bu durum daha çok spor ve beslenme düzeyiyle alakalıdır. İçerisinde kafein bulunduğu için beyin fonksiyonlarını hızlandıran yeşil çay, yağ dokusu ve yağ asitlerini de harekete geçiriyor.