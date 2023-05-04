BİRÇOK BİYOAKTİF BİLEŞİK İÇERİR
Vücuttaki iltihabı azaltmaya yarayan yeşil çay, aynı zamanda kanser hücrelerinin oluşmasını da engeller. Yararlı polifenolleri içerisinde barındıran yeşil çayın etken maddesi epigallokateşin adı verilen bir kateşin enzimidir. Bu enzim hücreleri onararak güçlendirir ve antioksidanlar barındırır.
Yeşil çayın içerisinde bulunan antioksidanlar vücudumuzda oluşabilecek serbest radikallerin çoğalmasını engeller. Eğer serbest radikaller vücut içerisinde dolaşırsa birçok hastalığa neden olabilir ve bağışıklık sistemini düşürebilir. Epigallokateşin, yeşil çayda bu zaman kadar bilinen en güçlü bileşiktir.