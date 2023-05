2002 YILINDAN BERİ DEVAM EDİYOR

Fransa ile İtalya arasında oynanan UEFA Euro 2000 Finalinde ilk beşe giren her takım oyuncusu yanında çocuk ile sahaya çıkmaya başladı. Bu gelenek 2002 Dünya Kupası'nda FIFA ve UNICEF'in "Say Yes To Children" kapmanyasının bir parçası haline geldi ve daha fazla ilgi kazanmaya başladı.