"Her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği Nemrut Krater Gölü ile dünyanın en büyük Türk İslam mezarlığı olan Selçuklu Meydan Mezarlığı, Kovid-19 salgını nedeniyle en sakin günlerini yaşıyor. Salgın sonrası ziyaretçilerimizin tekrar tarihi ve turistlik mekanlarımızı görmek için ilimize geleceğine inanıyoruz."