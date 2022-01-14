Yapı Kredi Yatırım, “Günlük Dalgalanmaların Ötesine Bakmak” başlıklı kapsamlı hisse senedi strateji raporunu yayımladı. Rapora göre kurum, Borsa İstanbul’un (BİST) 2022’de yeni zirveler görmesini beklerken, geniş çaplı bir yükselişin ise başta enflasyon olmak üzere makro değişkenlerde sürdürülebilir iyileşmeye bağlı olacağını belirtiyor. Yapı Kredi Yatırım, Türkiye ve dünya için daha düşük ama halen yüksek enflasyonla, daha yavaş bir büyümenin birlikte yaşandığı bir yıl olmasını bekliyor. Türkiye’de 2021 yılının yüksek bazının etkisiyle ve fonlama maliyetlerinin artmasıyla büyümenin yavaşlamasını, yıllık enflasyondaki düşüşün ise yılın ikinci yarısında görülebileceğini düşünüyor.
17 SEKTÖR VE 41 ŞİRKET
Raporda, BIST'in 2022 görünümü olumlu olarak değerlendiriliyor. Devam eden makro belirsizliklerin ve piyasadaki dalgalı seyrin yatırımcılar açısından ihtiyatlı bir yaklaşımı gerektirdiğini düşünmekle birlikte, reel getiri arayışındaki yurt içi yatırımcı talebinin Borsa’yı yeni zirvelere taşıması bekleniyor. Yapı Kredi Yatırım araştırma ekibinin 17 sektör ve 41 şirketi inceleyerek hazırladığı raporda, sektör ve hisse tercihlerinde ana temaların enflasyon ve TL’nin seviyesi olacağından hareketle döviz geliri olan, ihracatçı şirketlerin ön planda kalmaya devam edeceği vurgulanıyor. Bununla birlikte 2022 yılıyla beraber döngüsel hisselerde seçici olmak kaydıyla pozisyon alınabileceği aktarılıyor.
ORTA VE UZUN VADELİ DEĞERLENDİRME
Orta ve uzun vadeli bakış açısıyla değerlemelerin alım için uygun olduğu kanaatinde olan Yapı Kredi Yatırım, bunun aşağı yönlü riskleri de sınırlandırdığını düşünüyor. İnceleme kapsamındaki şirketler için hedef fiyatlar üzerinden hareket ederek, endeks için yüzde 40’lık artış potansiyeli hesaplıyor. Yapı Kredi Yatırım Genel Müdürü Yılmaz Arısoy, yavaşlayan büyüme ve artan sermaye maliyetlerinin şirketler açısından zorlu koşullara işaret ettiğini; ancak reel getiri arayışındaki yatırımcıların Borsa’ya yönelmeye devam etmesini beklediklerini belirtiyor. Arısoy, endekse yatırımdan ziyade hisse seçiminin daha ön planda olacağı bu yıl, döviz gelirleri olan ihracatçı şirketlerin ön planda kalmaya devam edeceğini bununla birlikte seçici olarak döngüsel hisselerde de yatırımcıların pozisyon almasını önerdiklerini ve Model Portföylerinin de bu perspektifle güncellendiğinin altını çizdi. Yatırımcılar, “Günlük Dalgalanmaların Ötesine Bakmak” başlıklı raporun detaylarının yanı sıra Yapı Kredi Yatırım’ın yıl boyunca güncel önerilerinin yer aldığı raporlara yatırımdünyam.com platformundan ayrıca Yapı Kredi Yatırım sosyal medya hesaplarından ulaşabilirler.
Yapı Kredi Yatırım Model Portföy Önerisi
Koza Altın İşletmeleri
Coca Cola İçecek
Alarko Holding
Tüpraş
Ford Otosan
Aksa Enerji
Arçelik
Türk Hava Yolları
Garanti Bankası
Akbank
BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!