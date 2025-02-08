Yerli ve milli elektrikli hızlı tren setine ilk kaynak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 225 Kilometre Hıza Sahip Yerli ve Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti Gövde Kaynak Töreni’nde konuştu. Bakan Uraloğlu, “Son 23 yılda yerli sanayimizi geliştirerek; birçok stratejik alanda yüksek teknolojiye sahip milli ürünlerimizle dünya çapında bir ihracat ülkesi olduk. Kendi otomobilimizi, haberleşme ve gözlem uydularımızı, savaş uçaklarımızı, helikopterlerimizi, gemilerimizi ve milli elektrikli trenlerimizi üreterek tarihe damga vuran bir süreç yaşıyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Bir Zamanlar Toplu İğneyi İthal Eden Türkiye, Bugün Dünyanın En Önemli Teknolojilerini Üretiyor”

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Sürecin Türk milletinin kendi gücüyle yükselişinin, öz güveninin ve aydınlık geleceğinin simgesi olduğunu söyleyen Uraloğlu, “Bir zamanlar bayrak ipi üretemeyen, toplu iğneyi dahi ithal eden Türkiye bugün dünyanın en önemli ve stratejik teknolojilerini üretiyor. Bir zamanlar bizlere üretilmesi imkânsız gelenler, hayal ürünü denilenler, bugün gerçeğe dönüştü.” açıklamasında bulundu.

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TÜRASAŞ Orta Doğu'nun En Büyük Raylı Sistem Araç Üreticilerinden Oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde demiryollarını 2002 yılından itibaren devlet politikası olarak ele aldıklarını ve öncelikli sektör olarak belirlediklerini dile getiren Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

“2002 yılında yaklaşık 11 bin kilometre olan demiryolu uzunluğumuzu 2 bin 251 kilometresi YHT ve Hızlı Tren Hattı olmak üzere yaklaşık 3 bin kilometre artırarak 13 bin 919 kilometreye yükselttik. Türkiye’yi Avrupa’nın 6., dünyanın 8. yüksek hızlı tren işletmecisi yaptık.”

Demiryolu ulaşım ağını geliştirirken bir diğer hedefin ise yerli ve milli demiryolu ve raylı ulaşım sistemleri sanayisinin geliştirilmesi olduğunu anlatan Uraloğlu, “Bu hususta yapılabilecek her yasal düzenlemeyi yapıp özel sektörümüzün önünü açtık. Şu anda bizleri bir araya getiren TÜRASAŞ’ı, Orta Doğu'nun en büyük raylı sistem araç üreticilerinden birine dönüştürdük.” açıklamasında bulundu.

160 Kilometre Hıza Sahip Milli ve Yerli Elektrikli Trenlerden 19 Set Daha Üretilecek

Bugüne kadarki süreçte uluslararası standartlarda; yeni nesil lokomotifler, dizel ve elektrikli tren setleri, yolcu ve yük vagonları, cer konvertörü ve motoru, Tren Kontrol Yönetim Sistemi gibi ana, kritik ve alt ürünleri ürettiklerini belirten Uraloğlu, “2023 yılında saatte 160 kilometre hıza sahip ilk milli ve yerli elektrikli tren setlerimizi hizmete aldık. Yeni Sakarya ismini verdiğimiz 3 setimiz şu an Adapazarı-Gebze arasında yolcu taşımacılığı yapıyor. 2025 yılında 10 set, 2026 yılında 9 set olmak üzere toplamda 19 set daha üreteceğiz.” dedi.

REKLAM Yerli ve milli sürücüsüz metro aracını da raylara indirdiklerini anımsatan Uraloğlu, “İlk yerli ve milli metro sinyalizasyon sistemlerimizi kullanmaya başladık. 'Eskişehir 5000' Milli Elektrikli Anahat Lokomotifi Projesi ile yük ve yolcu taşımacılığı yapabilecek, saatte 140 kilometre hıza sahip yeni nesil bir elektrikli anahat lokomotifimizi yerli ve milli imkanlar ile ürettik. Seri üretime geçtiğimiz projemiz kapsamında; 20 adedi bu yıl olmak üzere 2027 yılına kadar 95 lokomotif üreterek TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğümüze teslim edeceğiz.” açıklamasında bulundu. Milli Banliyö Tren Seti Projesi kapsamında da ilk setin üretimini tamamladıklarını ve bu yıl 8 set daha üretmeyi planladıklarını belirten Uraloğlu, bu setleri Gaziantep’teki Gaziray’da kullanacaklarını da kaydetti. “Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti 584 Yolcu Kapasiteli Olacak” Bakan Uraloğlu, saatte 225 kilometre hıza sahip Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti Projesi’nin ilk kaynağını yaparak üretimine başlamanın haklı gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Uraloğlu, “Yüzde 65 yerlilik oranı ile alüminyum gövdeli 8 araçtan oluşacak Milli Elektrikli Hızlı Tren setlerimiz toplam 584 yolcu kapasiteli olacak. Seti oluşturan araçlarımız; yolcu konforunu ve güvenliğini sağlayan tren kontrol ve izleme sistemi, otomatik tren durdurma sistemi, elektromekanik yolcu giriş kapıları, tam otomatik iklimlendirme, yangın ihbar, işitsel ve görsel yolcu bilgilendirme ve kamera sistemleri ile donatılacak.” dedi. REKLAM “2026-2028 Yılları Arasında Toplam 14 Set Üretmeyi Planlıyoruz” Uraloğlu, trende yolcular için seyahat esnasında rahatlıkla kullanabilecekleri Wi-Fi erişimi, yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayabilecekleri otomatlar ve mutfak bölümü olacağını söyleyerek “Ayrıca bu aracımızda engelli yolcular için iki adet yolcu bölmesi ve tekerlekli sandalyeleriyle platformdan araca ve araçtan platforma indirilip bindirilmesini sağlayan asansörler de yer alacak. Özetle trenlerimizi, yüksek konfor ve inovasyon ile mevcut ve gelecekte var olacak ihtiyaçları karşılamak üzere tasarladık. Proje kapsamında 2026-2028 yılları arasında toplam 14 set üretmeyi planlıyoruz. Şu anda YHT hatlarımızda 31 setin hizmet verdiğini düşünürsek neredeyse yarısı kadar milli trenlerimizi de üretmiş olacağız.” açıklamasında bulundu. “Çok Yakın Bir Gelecekte Yurtdışından Araç Temin Etmeye Gerek Kalmayacak” Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin artık hızlı tren ve yüksek hızlı trenlerini kendisinin üreteceğinin altını çizerek “Çok yakın bir gelecekte yurtdışından araç temin etmeye de gerek kalmayacaktır. Bakın gelecek 10 yıl içerisinde Türkiye’nin 4 bin adetten fazla şehir içi raylı sistem aracına ihtiyacı olacağını da hesaplıyoruz. Elbette bu büyüklükteki şehir içi raylı sistem araç ihtiyacının yurt içinde üretilmesi büyük önem arz ediyor ve bu kapsamda da proje tasarım çalışmalarına başladık.” diye konuştu.

“Avrupa Standartlarında Üretim Yapıyoruz” Geçen yıl TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürlüğü’nün yeni “Boji Üretim Fabrikası”nın açılışını gerçekleştirdiklerini anımsatan Uraloğlu, “Demiryolu araçlarının en önemli bileşeni olan boji üretim fabrikasını açarak 74 yıl aradan sonra TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürlüğüne ilk fabrikayı kazandırmanın da gururunu yaşadık. Yıllık bin 500 adet olan üretim kapasitesini 4 bin 600 adete çıkardık ve Avrupa standartlarında üretim yapıyoruz.” İfadelerini kullandı. REKLAM Türkiye’nin raylı sistemler imalat sektöründe 100 yılı aşkın deneyimiyle en büyük temsilcisi konumunda yer alan TÜRASAŞ’ın bünyesinde raylı sistem araçlarının geliştirilmesi ve üretim kapasitesinin artırılması için 3 yeni fabrika kurmayı da planladıklarını vurgulayan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti: “İnşallah bu yıl içerisinde Eskişehir’de Milli Elektrikli Lokomotif İmalat ve Elektrik Sistemleri Fabrikamızın, Sakarya’da Milli Elektrikli Tren Seti İmalat ve Test Fabrikamızın, Sivas’ta ise Milli Raylı Sistem Araçları Parça İmalat Fabrikamızın yapımına başlayacağız. Bu fabrikalarımızla makine ve üretim kapasitesini artırarak üretim faaliyetlerimizde çok daha üst seviyelere çıkacağız.” 2024 yılında küresel hızlı tren pazarının ekonomik boyutunun 42.8 milyar dolara ulaştığını belirten Uraloğlu, “Bugün hem müteahhitlerimizin yurtdışında üstlendiği demiryolu altyapı projeleri hem de raylı sistem araçları üreticilerimizin ihraç ettikleri ürünlerle yılda yaklaşık 1 milyar dolar gelir elde ediyoruz. Ama bunun bizler için yeterli olmadığını biliyoruz ve bu yolda beraberce gayret ediyoruz. Kapasitemizi geliştireceğiz ve daha da artıracağız. Demiryolu araçları pazarından daha fazla pay almak için daha fazla çalışıyoruz. Demiryolu sanayindeki hedeflerimizi büyütüyoruz, hayallerimizin sınırlarının daha da ötesine geçeceğiz.” açıklamasında bulundu. İlk Gövde Kaynağını Bakan Uraloğlu Yaptı TÜRASAŞ, TÜBİTAK RUTE, ASELSAN ve Canray iş birliğinde geliştirilen Yerli ve Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti’nin ilk gövde kaynağını gerçekleştiren Bakan Uraloğlu, “Yerli ve milli olarak üreteceğimiz 225 kilometre hıza sahip hızlı tren setinin kaynağını yapmış olmak bütün heyetimizle beraber bize nasip oldu. Bu mutlu günü Türkiye’nin teknoloji ve gelecek hamlesinde tarihe not düşüyoruz.” dedi.