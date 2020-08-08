Yerli otomobilin ismi nedir? Şeklindeki sorular vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Türkiye'nin ilk yerli otomobili olan TOGG 27 Aralık tarihinde dünyaya tanıtılmıştı. TOGG CEO'su Gürcan Karakaş yerli otomobil ile ilgili merak edilenleri açıkladı.



YERLİ OTOMOBİLİN İSMİ NEDİR?

Türkiye'nin Otomobili Girişimi Grubu CEO'su Gürcan Karakaş, yerli ve milli otomobilin markasıyla ilgili açıklamalar yaptı. Karakaş, “Yerli Otomobilin marka ismi TOGG olacak” ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, "Marka beğeni endeksine baktığımız zaman kısa sürede yüzde 73 gibi bir artış olduğunu gördük. Bu bizi TOGG markasıyla devam etme konusunda cesaretlendirdi. Biz TOGG markasıyla devam ediyoruz. Bunu yaparken tabii ki gerek Türkiye'de gerekse yurt dışında pazarlarımızda çok değişik isim alternatiflerini de ölçerek test ederek bu sonuca vardık. " dedi.

YERLİ OTOMOBİLİN FİYATI NE KADAR?

2022 yılının son çeyreğinde ilk seri otomobilin çıkması beklenen yerli otomobil TOGG'un henüz satış fiyatı açıklanmadı.

YERLİ OTOMOBİLİN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

TOGG’dan açıklanan bilgilere göre kendine has çizgilere sahip olan araç, dünyanın önde gelen otomobil güvenlik testi kuruluşlarından EuroNCAP’in standartlarını tam olarak karşılayabilecek. Yetkililer, yerli otomobilin 2022 yılında EuroNCAP testlerinden 5 yıldız ile ayrılmasını bekliyor. Bunun dışında otomobilin öne çıkan bazı yönleri şöyle:

Yerli otomobil internete sürekli olarak bağlı olacak

İleri seviye otonom sürüşe imkan tanıyacak

30 dakikadan az sürede %80’e kadar şarj olabilecek

Sıfır emisyon sayesinde gelecek kuşaklar için temiz bir dünya bırakacak

İleri teknolojik özellikleri ile küresel pazara hitap edecek

YERLİ OTOMOBİLİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Yerli otomobilin özellikleri, Türkiye’nin şartlarına uygun olarak yüksek menzil ve hızlı doldurulabilen batarya ile öne çıkıyor. Türkiye’nin otomobilinin şu an için 2 farklı motor seçeneği bulunuyor.

Birinci seçenekte 200 beygir güç üretebilen motor bulunuyor ve araç 0’dan 100 km/s hıza 7,6 saniyede ulaşıyor. İkinci seçenekte ise 2 motor bulunuyor ve 400 beygir güç üretebilen motorla araç 0’dan 100 km/s hıza 4,8 saniyede ulaşıyor. Kısacası her iki model de Türkiye’de şu anda yollarda olan fosil yakıtlı muadillerinden çok daha hızlı olacak. Yerli otomobilde araçların ulaşabileceği maksimum hız, güvenlik nedeniyle 180 km/s’ye sabitlenecek.

Yerli otomobilin bataryasında da motor gücünde olduğu gibi iki farklı seçenek yer alıyor. İlk seçenekte araç tek şarj ile 300 kilometre gidebilecek. İkinci seçenekte ise yerli otomobilin menzili 500 kilometreye kadar çıkacak. Aynı zamanda aracın içerisinde yer alan rejeneratif frenleme teknolojisi sayesinde sürücüler fren yaptıkça enerji geri kazanımıyla batarya şarj olabilecek.

Yerli otomobilin bataryasının %80 şarja ulaşması için 30 dakikadan az bir süre yeterli olacak. Yani yerli otomobil, ZES’in İstanbul, Ankara, Adana, Trabzon, gibi birçok ilde bulunan elektrikli araç şarj istasyonlarında kolaylıkla şarj edilebilecek. ZES’in 2020 yılışarj istasyonları listesinde 100’den fazla nokta yer alıyor. Ayrıca aracın çıkış tarihine kadar bu sayı artacak ve kullanıcılar diledikleri noktada araçlarını şarj edebilecek.

Yerli otomobilin bir diğer önemli özelliği ise internet bağlantısı. Akıllı telefonlardan alışık olduğumuz 4.5G teknolojisinin yanı sıra 5G teknolojisiyle de internete bağlanabilecek olan araç, uzaktan müdahale edilmesine ya da sürücülere haber verilmesine olanak tanıyacak. Böylece acil durumlar hakkında sürücüler bilgi edinebilecek ya da afet gibi durumlarda yapılacak yazılım güncellemeleri ile hız sınırlarını kaldırmak gibi önemli değişiklikler yapılabilecek. 2018 yılında Tesla, Michael Kasırgası etki alanında yaşayan araç sahiplerinin menzilini bir güncelleme ile arttırmıştı.