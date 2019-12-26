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Yarın sahneye çıkacak Türkiye'nin Otomobili'nin tanıtımına saatler kalırken isim tartışması alevlendi. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) pazartesi gününden bu yana her gün 14.30'da twitter hesabından yaptığı paylaşımlardan dört anahtar kelime çıktı. 1453, Fatih, İstanbul, Lale. İsim tartışmaları da bu yöne evrildi. Öte yandan Ottoman ismi de öneriler arasında yer aldı.
— Habertürk (@Haberturk) December 26, 2019
DÜN LALE FİGÜRÜ ORTAYA ÇIKTI
TOGG, 27 Aralık'ta tanıtılacak yerli otomobille ilgili ilk olarak far ışıklarını, daha sonra silüetini, dün de otomobilin ön panjurundaki İstanbul'un simgesi olan lale figürünün göründüğü fotoğrafları paylaştı. Bugün 14.30'daki paylaşımda batarya yer aldı. İlk üç günden farklı olarak saat 14.53'te de bir paylaşım yapıldı ve otomobilin iç dizaynını gösteren fotoğraf sunuldu. Yerli otomobilden 19:23'te de görüntü paylaşılacak. Bu iki saatle 1453 İstanbul'un fethi ve 1923 Cumhuriyet'in ilanına atıf yapıldı.
İÇ DİZAYNDA DA LALE FİGÜRÜ VAR
Otomobilin iç dizaynında da lale figürü dikkat çekti. Cam indirme butonları da lale şeklinde tasarlandı. Lale detayları otomobil isminin Lale veya İngilizce Tulip olabileceği şeklinde yorumlandı.
İSTANBUL HAVALİMANI'NIN TRAFİK KULESİNİ DE TASARLADI
Yerli otomobilin prototipini üreten İtalya Pininfarina ile AECOM, İstanbul Havalimanı'nın hava trafik kontrol kulesi ne tasarlamıştı. Kule için İstanbul’un simgesi haline gelen ve Türk - İslam tarihinde kültürel öneme sahip lale figüründen esinlenilmişti.
SELÇUKLU MOTİFLERİ
Yerli otomobilin iç tasarımında altıgen birim hücresi kullanılarak oluşturulan desenler Mimar Sinan’ın eserleri başta olmak üzere Osmanlı mimarisinde sıkça kullanılıyor. Selçuklu mimarisinden günümüze kalan altıgen ve sekizgen geometrik desenleri tasarımlarına taşıyan altıgen birim hücresi kullanılarak oluşturulan bu desen Büyük Selçuklu Devleti’nden itibaren kullanılıyor. Sonsuza açılan desenler, çoklukta birlik olarak algılanıyor.
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