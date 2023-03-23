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Yerli otomobil TOGG başvuru sayısı kaç oldu, kaç kişi başvurdu, başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yerli otomobil TOGG başvuru sayısı kaç oldu, başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yerli otomobil TOGG ön siparişleri 16 Mart tarihi itibarıyla başladı. 27 Mart tarihinde sona erecek TOGG başvurularında, ön sipariş sayıları merak konusu olurken, başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih araştırılmaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobil TOGG'un T10X modeline ilişkin sipariş sayısını açıkladı. İşte yerli otomobil TOGG ön sipariş sayıları ve başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih...

Giriş: 23.03.2023 - 21:07 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Milyonlarca kişi tarafından merakla beklenen TOGG ön başvuruları başladı. Türkiyenin yerli elektirikli aracı TOGG ön siparişlerinde son başvuru tarihi gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOGG  T10X modelinde sipariş sayılarını açıkladı. Peki, "Yerli otomobil TOGG başvuru sayısı kaç oldu, kaç kişi başvurdu, başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte TOGG son başvuru tarihi...

  • TOGG SİPARİŞ SAYISI KAÇ OLDU, KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobil Togg'un T10X modeline ilişkin, "Şu ana kadar talep 80 bin. 85 milyon nüfusumuzun da ortak gururu. Siparişler yoğun. 60 yıllık hayal gerçek oldu. Söz verdik ve bu hayali de gerçeğe dönüştürdük. İnşallah bu ay sonundan itibaren onlar da zenginleştirecekler. Türkiye yüzyılının gerçek bir nişanesi olacak. Geldiğimiz noktada ülke olarak millet olarak büyük bir gururu yaşıyoruz. Ön siparişler 16 Mart'ta alınmaya başlandı. İlk 24 saat dolmadan 22 bin 150 sipariş verildi." ifadelerini kullandı.

  • "2030'A KADAR 1 MİLYON ÜRETECEĞİZ"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, "27 Mart'a kadar inanıyorum ki sipariş sayısı 100 bini geçer. Bunlar piyasaya yeni giren bir araç için muazzam sayılar. Bu neyi gösteriyor? Milletimizin Togg'a olan güvenini, teveccühünü gösteriyor. Milletimiz bu projenin, heyecanın ortağı, asıl sahibi. 2012'den beri ülkemizde satılan elektrikli otomobil sayısı 14 bin 780. Togg ülkemizde 10 yılda satılan elektrikli otomobil sayısının beş katı kadar siparişi sadece altı günde aldı. Togg'un oluşturduğu hava sayesinde ülkemiz elektrikli araçlara geçitşe en hızlı mesafe kat eden ülkelerinden biri olacak. Tabii biz otomoil diyoruz ama üreticileri akıllı cihaz diyor. Togg akıllı cihazımızın üretim hedefi bu yıl 20 bin ama inşallah 2030'a kadar 1 milyon Togg üretmiş olacağız. Hayırlı olsun." dedi. 

     

  • TOGG T10X SİPARİŞİ NASIL VERİLİR?

    TOGG siparişi verebilmek için öncelikle bir profil (Tru.ID) oluşturulacak. Profillerini oluşturan kullanıcılar üç farklı versiyonda satışa sunulan Togg T10X’in tercih ettiği versiyonunu, donanımını, rengini ve jantlarını aynı alan üzerinden belirleyebilecek. Daha sonra kullanıcılar burada bir e-cüzdan da açarak ön siparişe katılmak için gerekli olan 60 bin TL’lik kaporayı kredi kartı ya da banka hesapları üzerinden dijital cüzdana aktaracak.

  • Satın alınmak istenilen versiyon ve donanım özellikleri oluşturulduktan sonra e-cüzdanda yeterli bakiye (60 bin TL) bulunuyorsa ön sipariş süreci tamamlanacak. 24 Mart Cuma gününe kadar toplanacak ön siparişlerin ardından sıra çekilişe gelecek. Çekiliş 28 Mart Salı günü noter huzurunda gerçekleştirilecek. Çekiliş sonucunda sipariş hakkı kazanan kullanıcılar belirlenmiş olacak.

  • TOGG T10X HANGİ TARİHTE TESLİM EDİLECEK?

    T10X’in 0-100 km/s hızlanması 4,8 saniye olan, 700 Nm tork üreten çift motorlu 435 beygir gücündeki AWD (all-wheel drive) versiyonu ise 29 Ekim 2023 tarihi itibarıyla teslim edilmeye başlanacak olan 100. Yıl Özel Serisiyle birlikte yollara çıkacak.

  • TOGG’UN FİYAT LİSTESİ BELLİ OLDU! 

    V1 RWD Standart Menzil 953 bin lira

    V2 RWD Standart Menzil 1 milyon 55 bin lira

    V2 RWD Uzun Menzil 1 milyon 215 bin lira

  • TOGG ÇEKİLİŞ TARİHİ BELLİ OLDU

    Çekilişe katılan kullanıcılar, ön ödeme öncesi akıllı cihazlarını modelinden rengine konfigüre edebilecek. 28 Mart'ta noter huzurunda yapılacak dijital çekiliş sistemiyle de ön sipariş sahipleri belirlenecek.

     

    Ön sipariş dönemi sonunda noter huzurunda yapılacak çekilişle, sipariş hakkı kazananlar teslimat önceliğiyle birlikte belirlenecek. Teslimat tarihi belirlenirken seçilen versiyonun yaklaşık teslimat dönemi ile kullanıcının çekiliş sıralamasındaki yeri dikkate alınacak

     

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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