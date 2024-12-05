'Yerli Malı Haftası' Beykoz Kundura'da

Ülke çapında ulusal ekonomi kavramı farkındalığının gelişmesi adına 1946 yılında Milli Eğitim Bakanlığı’nın “Belirli Gün ve Haftalar Çizelgesi”ne girerek 12–18 Aralık tarihleri arasında “Yerli Malı Haftası”, 1983 yılından itibaren de “Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası” adıyla kutlanan etkinlik, İstanbul’un en önemli endüstri miraslarından biri olan Beykoz Kundura’da bu yıl üçüncüsü düzenlenen etkinlik dizisiyle 12–15 Aralık 2024 tarihleri arasında katılımcılarını konuk etmeye hazırlanıyor.

REKLAM advertisement1 Beykoz Kundura “Yerli Malı Haftası” boyunca konserden tiyatroya, dans performanslarından sergi turlarına ve yerli sinemamız Yeşilçam film kültüründen klasik film gösterimlerine uzanan zengin bir program sunuyor. Etkinlik için üretim odaklı bir program hazırlandı. Katılımcılar sahne sanatları etkinliklerinin yanı sıra farklı alanlarda gerçekleştirilen atölye programlarına katılarak yaratıcı üretim becerilerini geliştirme, farklı yerel, gastronomi kültürlerine dair bilgilerini de pekiştirme fırsatı bulacak.

12 Aralık Perşembe akşamı başlayacak olan “Yerli Malı Haftası” kapsamında ilk gün, daha önce kendi adıyla çıkardığı Masal ve Slow Hot Wind albümleriyle tanıdığımız, Türkiye’nin en önemli caz vokalistlerinden Ece Göksu’ya gitarda Eylül Biçer kontrbasta Kağan Yıldız ve davulda Berke Özgümüş’ün eşlik edeceği açılış konseri izleyiciye caz ezgilerine doyacakları bir gece vaat ediyor.

14 Aralık Cumartesi akşamı kayıtlarında ve sahnesinde , pop, hip-hop ve deep house ekseninde türler arası bir deneyim sunan trompetçi, şarkıcı / şarkı yazarı ve prodüktör Barış Demirel, kendi şarkılarının yanı sıra kendi tabiriyle “o bilindik seçkin ve zarif şarkılar”dan oluşturduğu bir seçki ile sahnede olduğu orijinal konsepti “BD Deneyimi” ile Kundura Sahne’de katılımcılara müzikal bir deneyim yaşatacak.

14 Aralık Cumartesi ve 15 Aralık Pazar akşamları Türkiye caz sahnesinin en üretken isimleri arasında yer alan caz piyanisti ve besteci Adem Gülşen solo piyano performansıyla Demirane Restoran’da olacak. Yerli sinemamız Yeşilçam film kültüründen klasik film gösterimleri “Yerli Malı Haftası” etkinlikleri kapsamında klasik film gösterimleri de izleyicilerin karşısında olacak. Yönetmen koltuğunda Halit Refiğ’in oturduğu başrollerini ise Tanju Gürsu ve Filiz Akın’ın paylaştığı İstanbul’a göç eden bir ailenin yaşam mücadelesini anlatan 1964 yapımı “Gurbet Kuşları” 14 Aralık Cumartesi günü; yönetmenliğini Memduh Ün’ün üstlendiği ve İstanbul'un arka sokaklarında hayatta kalmaya çalışan üç dost Mösyö Artin, Murat ve Mıstık’ın hayalleri ve fedakarlıklarıyla dokunaklı bir hikâye anlatan Türk sinemasının unutulmaz yapımlarından 1958 yapımı “Üç Arkadaş” ise 15 Aralık Pazar günü Kundura Sinema’da izleyicilerle buluşacak.

Hafızalara kazınacak performanslar “Yerli Malı Haftası”nın ikinci günü olan 13 Aralık Cuma akşamı müzik dans, tiyatro ve performansın sınırlarında dolaşarak büyük şehrin iç içe geçen hikâyelerini sahneye taşıyan, Esme Madra ve Ozan Çelik’in kendilerine çeşitli seslerle eşlik eden Tophane Noise Band ile ses, söz ve hareket parçalarını öyküleştirdikleri Beykoz Kundura yapımı Geçen Gün adlı oyun Kundura Sahne’de izleyiciyle buluşacak.

Beykoz Kundura ve Lita House of Production ortak yapımcılığında gerçekleştirilen ve Forced Entertainment’ın Tomorrow’s Parties eserinden uyarlanan Yarın Belki de mümkün ve imkânsız geleceklere dair eğlenceli, dokunaklı ve yer yer hayalperest bir bakış sunuyor. Ayşe Draz’ın yönettiği ve Aslı İçözü ile Şerif Erol’un sahneyi paylaştığı Yarın Belki de’nin prömiyeri 24 Ocak 2025’te. “Yerli Malı Haftası” kapsamında 14 Aralık Cumartesi günü performansın açık provası Kundura Sahne’de izlenebilecek.

Koreografın yaşlanınca hareketlenen bir tabakanın altında hiç zarar görmeden kalmış bir anından yola çıkarak, babaannesinin 1930’larda evlatlık verildiği Konya’daki köyüne seyahati ve Özbekistan’da doğan dansçının rüyaları ve anadiliyle yaşadığı kopukluklardan ilham alan Eski Tören için Yeni Cilt Kundura Sahne’de. Anılarla ilişki kurma biçimlerimiz, dünyadaki yerimiz ve gelip geçiciliğimizin dansını yaratan Eski Tören için Yeni Cilt Kamola Rashidova’nın performansı ve Melih Kıraç’ın koreografisiyle 15 Aralık Pazar günü sahnelenecek.

Yetişkinler ve çocuklar için yaratıcı atölye çalışmaları 6–12 yaş arası çocuklar için düzenlenen ve OyunMu işbirliğiyle hayata geçirilen “Fantastik Ayakkabılar” ve “Piksel Avı” atölyeleri 14 Aralık Cumartesi günü Hafıza Atölye’de küçük ziyaretçilerini bekliyor. Yetişkinlere yönelik “Turşu Kurma Atölyesi”nde sürdürülebilirlik ve yerellik çerçevesinde sağlıklı ve lezzetli turşu yapım yöntemlerini öğrenebileceksiniz. Katılımcılara üç farklı yöntemle (lakto fermente, sirke ile, salamurasız) turşu hazırlamanın temel adımlarının anlatılacağı ve bu yöntemlerin her birinin sağladığı faydalarla lezzet özellikleri üzerinde durulacağı, Ceyda Artun yürütücülüğünde gerçekleştirilecek atölye 14 Aralık Cumartesi ve 15 AralıkPazar günleri Çarkhane’de.

REKLAM Bazı bilgiler hazine gibidir ve kültürün, yaşayışın, alışkanlıkların ve ortaklıkların kuşaktan kuşağa aktarılmasını sağlar. Yerli Malı Haftası’nı da bunlardan biri olarak gören Aslıhan Hazar’ın kolaylaştırıcılığında gerçekleştirecek “Elden Ele Hazine”atölyesi, hikâye anlatıcılığının merkezde olduğu, yaratıcı ve sanatsal süreçleri deneyimleyerek bu kıymetli kültür hazinemizin kuşaktan kuşağa aktarılmasına katkı sunuyor. Ebeveynler ve 7–11 yaş arası çocukların birlikte katılabilecekleri “Elden Ele Hazine Atölyesi” 14 Aralık Cumartesi ve 15 Aralık Pazar günleri Yağhane Alt’ta.

Üretimin her aşamasında makine kullanmadan, el işçiliğini benimseyen tasarım markası BCC Leather işbirliğinde gerçekleştirilecek ve katılımcıların el işçiliğinin benzersiz yönlerini ve sürecin kendisini deneyimleyebilecekleri yetişkinlere yönelik “Deri/Kartlık Atölyesi” 14 Aralık Cumartesi ve 15 Aralık Pazar günleri Yağhane Alt’ta.

Ceydâ Candaş yürütücülüğünde gerçekleştirilecek katılımcıların mumlu batik tekniğiyle kumaş üzerine kendi tasarımlarını uygulayacakları “Mumlu Batik Atölyesi” 14 Aralık Cumartesi ve 15 Aralık Pazar günleri Yağhane Alt’ta. Nazlı Çevik Azazi yürütücülüğünde gerçekleştirilecek ve “Hikâye Anlatıcılığı Pratikleri”, “Yaratıcı Yazma Pratikleri”, “Tiyatro ve Dans Pedagojisi Pratikleri” ile “Dışavurumcu Sanatlar” temelli yapılan çalışmalar sonucu katılımcıların ortak yaratımından bir “community art” eserinin ortaya çıkarılacağı “Maarif Takvimi Yaratıcı Yazarlık Atölyesi” 14 Aralık Cumartesi ve 15 Aralık Pazar günleri Yağhane Alt’ta.

Roza Erdem kolaylaştırıcılığında 14 Aralık Cumartesi ve 15 Aralık Pazargünleri Sahne Fuaye-Beyaz Bar’da gerçekleştirilecek “Nesillerarası Hafıza Forumu” atölye çalışmasında geçmiş̧ ve bugünün üretim ve tüketim kültürlerinde “Yerli Malı” kavramının hafızalardaki yeri oyuncu yollarla araştırılacak.

Sürdürülebilirlik ve yerellik prensipleri çerçevesinde, yerel baharat karışımları ve saklama yöntemleri anlatılacağı “Berat Çokal ile Yerli Baharat Karışımları ve Süzme Yoğurt Topları Atölyesi” 14 Aralık Cumartesi ve 15 Aralık Pazar günleri Çarkhane’de. Joyful Robotics işbirliğiyle gerçekleştirilecek ve ilkokul öğrencilerine yönelik olarak tasarlanan “Sümer Motoru Robotik Atölyesi” ve “Lastik Futbolu Robotik Atölyesi” 15 Aralık Pazar günü Hafıza Atölye’de 6-12 yaş arası katılımcılarını bekliyor.

Beykoz Kundura’nın tarihini tanıklarından dinleyebilirsiniz Sümerbank Beykoz Deri ve Kundura Fabrikası’nın 200 yıllık tarihine ve sosyal hayatına odaklanan Kundura’nın Hafızası: Bir Fabrikaya Sığan Dünya sergisini, sergiyi bir araya getiren emeklilerin anılarını, hatıralarını, fabrikanın eski yaşamını dönemin tanıklarından dinleyebilirsiniz. “Fabrika Emeklisi Rehberliğinde Sergi Turu” fabrikanın emekli işçilerinden Yüksel Doğantepe rehberliğinde 14 Aralık Cumartesi günü ve Cemile&Kaya Çakır çifti rehberliğinde 15 Aralık Pazar günü saat 16:00 itibariyle Hafıza Sergi alanında.

REKLAM YERLİ MALI HAFTASI 2024 PROGRAMI 12 Aralık 2024, Perşembe 21:00 – Ece Göksu, Kundura Sahne 13 Aralık 2024, Cuma 21:00 – Geçen Gün, Kundura Sahne 14 Aralık 2024, Cumartesi 14:00 – Fantastik Ayakkabılar (çocuk, 6–12 yaş), Hafıza Atölye 14:00 – Turşu Kurma Atölyesi, (yetişkin), Çarkhane

14:00 – Elden Ele Hazine Atölyesi (yetişkin + çocuk), Yağhane 14:00 – Deri Kartlık Atölyesi (yetişkin), Yağhane Alt 14:00 – Mumlu Batik Atölyesi (yetişkin), Yağhane Alt 14:00 – Maarif Takvimi Yaratıcı Yazarlık Atölyesi (yetişkin), Çek Evi Salonu 15:00 – Piksel Avı (çocuk, 6–12 yaş), Hafıza Atölye 15:00 – Nesillerarası Hafıza Forumu, Sahne Fuaye-Beyaz Bar

15:00 – Gurbet Kuşları (1964), Kundura Sinema 16:00 – Berat Çokal ile Yerli Baharat Karışımları ve Süzme Yoğurt Topları Atölyesi (yetişkin), Çarkhane REKLAM 16:00 – Fabrika Emeklisi Rehberliğinde Sergi Turu, Kundura Hafıza Sergi 17:00 – Yarın Belki de, Kundura Sahne 18:00 – Adem Gülşen (solo piyano), Demirane 21:00 – Barış Demirel “BD Deneyimi”, Kundura Sahne

15 Aralık 2024, Pazar 14:00 – Sümer Motoru Robotik Atölyesi (çocuk, 6–12 yaş), Hafıza Atölye 14:00 – Turşu Kurma Atölyesi (yetişkin), Çarkhane 14:00 – Elden Ele Hazine Atölyesi (yetişkin + çocuk), Yağhane 14:00 – Deri Kartlık Atölyesi (yetişkin), Yağhane Alt 14:00 – Mumlu Batik Atölyesi (yetişkin), Yağhane Alt 14:00 – Maarif Takvimi Yaratıcı Yazarlık Atölyesi (yetişkin), Çek Evi Salonu

15:00 – Lastik Futbolu Robotik Atölyesi (çocuk, 6–12 yaş), Hafıza Atölye 15:00 – Nesillerarası Hafıza Forumu, Sahne Fuaye-Beyaz Bar 15:00 – Üç Arkadaş, Kundura Sinema 16:00 – Berat Çokal ile Yerli Baharat Karışımları ve Süzme Yoğurt Topları Atölyesi (yetişkin), Çarkhane 16:00 – Fabrika Emeklisi Rehberliğinde Sergi Turu, Hafıza Sergi

17:00 – Eski Tören için Yeni Cilt, Kundura Sahne 18:00 – Adem Gülşen (solo piyano), Demirhane