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Girişim sermayesi fonlarından Revo Capital, 2013 yılında kurduğu 66 milyon dolarlık ilk fonunda yatırım yaptığı girişimlerden Peoplise’ın Logo Yazılım tarafından satın alınması ile üçüncü çıkışını gerçekleştirdi.

Çağatay Güney, Güçlü Özenci ve Mehmet Ali Özenci’nin kurucu ortaklığında ODTÜ Teknokent bünyesinde Ocak 2013’te faaliyetlerine başlayan Peoplise, kurumsal firmalara tüm işe alım ihtiyaçları için tasarlanmış entegre ve video özellikli dijital insan kaynakları yönetimi platformu sunuyor.

Peoplise, Yetenek Yönetim Sistemi olarak konumlanan çözümleriyle başvuru takip sistemleri, sosyal medya kaynaklı işe alımlar, dijital değerlendirme ve markalaşma araçları içeren mobil uyumlu platformlara dönüştürüyor.

Yapılan açıklamaya göre, 2016 ve 2017 yıllarında sırasıyla Revo Captal ve 500 Istanbul’dan yatırım alan şirketin bugün 13 dilde hizmet sunduğu 74 kurumsal müşterisi bulunuyor.

2019 yılında 1 milyondan fazla aday değerlendirmesinde kullanılan platformun müşterileri arasında BBVA Garanti Bankası, Coca-Cola, Allianz, Burger King, Renault, Ford ve Avis gibi önemli şirketler yer alıyor.

Logo Yazılım'ın ise, bu satın alma ile birlikte insan kaynakları ürün portföyünü çeşitlendirmeyi ve müşterilerine yeni dijital çözümler sunmayı hedeflediği bildirildi.

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