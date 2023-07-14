Yere düşen yiyecekler için uygulanan 5 saniye kuralı gerçek mi?

Bilim insanları bu efsaneyi test etti ancak yere düşen yemeği çok hızlı bir şekilde alsanız bile mikroplar yemeğinize yapışabilir. Peki, yere düşen yemeğiniz sizi hasta etmeye yetecek kadar bakteri içerebilir mi? Bu da mümkün bu yüzden yere düşen yiyecekler hiçbir şekilde yenmemeli. Özellikle bağışıklık sistemi yetişkinlere göre daha zayıf olan çocuklar için geçerli.