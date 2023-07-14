Yere düşen yiyecekler için uygulanan 5 saniye kuralı gerçek mi?
Bir yemek yere düştüğünde, ilk beş saniye içerisinde onu kaldırmanın hijyen bakımından yeterli olduğuna dair yaygın bir görüş var. Ancak bu yanlış bir düşünce çünkü mikroplar çok kısa sürede de yemeklere yapışabiliyor.
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Hepimiz '5 saniye kuralı' nı duymuşuzdur. Bu kural, yere düşen herhangi bir besinin beş saniyede kaldırıldığında kirlenmeyeceğine dair bir teori içeriyor. Bu teori çok yaygın kullanılsa da gerçekten doğru mu? Hayır, maalesef ki değil.
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Bilim insanları bu efsaneyi test etti ancak yere düşen yemeği çok hızlı bir şekilde alsanız bile mikroplar yemeğinize yapışabilir. Peki, yere düşen yemeğiniz sizi hasta etmeye yetecek kadar bakteri içerebilir mi? Bu da mümkün bu yüzden yere düşen yiyecekler hiçbir şekilde yenmemeli. Özellikle bağışıklık sistemi yetişkinlere göre daha zayıf olan çocuklar için geçerli.
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5 SANİYE KURALI HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER
Öncelikle size temiz görünen bir zemin her zaman temiz değildir. Bazı mikroplar zeminde uzun süre canlı kalabilir ve insanlar bu mikropları göremez.
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HIZLI YETERİ KADAR HIZLI OLAYABİLİR
Bakteriler, yemeğiniz zemine çarptığı anda yapışabilir. Bu, bir an için yerde bırakılan yiyeceklerin, koşullar doğruysa kontamine olabileceği anlamına gelir. Elma dilimi gibi ıslak yüzeylere sahip yiyecekler bakterileri kolayca toplayabilir.
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BAKTERİLER ÖLÜMCÜL OLMASA BİLE ZARAR VEREBİLİR
Birçok bakteri ölümcül değildir ancak bu tamamen zararsız oldukları anlamına gelmez. Kimi bakteri türleri ishal gibi durumlara yol açabilir.
Kaynak: Kids Health