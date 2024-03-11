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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro 'Yeraltından Notlar' Moda Sahnesi'nde

        'Yeraltından Notlar' Moda Sahnesi'nde

        Dostoyevski'nin ölümsüz eserlerinden 'Yeraltından Notlar', KemalAydoğan'ın yönetiminde Gökhan Azlağ ve Sinem Kurt'un performansıyla 26 Mart'ta Moda Sahnesi'nde tiyatroseverlerle buluşuyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.03.2024 - 11:01 Güncelleme: 11.03.2024 - 11:01
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        'Yeraltından Notlar' Moda Sahnesi'nde
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        Dostoyevski’nin, varoluşçu edebiyatın öncülü, 150 yıldır modern insanın ‘yeraltı dünyasının’ kapısını açık tutan güçlü eseri, bu defa Hilal Eren’in çevirisi, Kemal Aydoğan’ın yönetiminde Gökhan Azlağ, Sinem Kurt’un performansıyla seyircisi ile buluşuyor. 26 Mart’ta Moda Sahnesi’nde sahnelenecek oyun usta yazarın eserinin güncel bir yorumu..

        Kendini gerçek dünyadan soyutlayan ya da soyutlamak zorunda kalan, iç çatışmaları ve hezeyanları hayatına yön veren yeraltı adamının eşsiz hikâyesi. Bir başyapıt...

        “Yeraltından Notlar”da uyumsuz, huysuz, huzursuz, arzuları ile arazları, varlığı ile hiçliği arasında sıkışmış küçük, sıradan adam, kendisini anlatmak üzere seyircinin karşısına geçiyor. Bu tuhaf, karanlık, tekinsiz, yer yer kendini beğenmiş, yer yer zavallı adam; onu belli bir mesafeden dinlemeye hazırlanan bizlerin, kendisinden o kadar da farklı olmayabileceğini anımsatacak. Dostoyevski’nin kült metnine yapılan bu güncel uyarlamada, kişinin kendini var etmek ya da var olduğuna kendini ikna etmek için verdiği iç ve dış mücadele, bugünden ve buradan aktarılıyor.

        Oyunun biletleri Biletinial’da satışta.

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        #Dostoyevski
        #Yeraltından Notlar
        #Biletinial
        #Moda Sahnesi
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