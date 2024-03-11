İstanbul'da olay, 1 Mart'ta, Tuzla'da bir güzellik merkezinde yaşandı. İddiaya göre, 39 yaşındaki Estetisyen Yasemin Er, ile güzellik merkezinin sahibi Abdulselam G. arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede fiziksel saldırıya dönüştü.

"BOKS TORBASINI YUMRUKLAR GİBİ"

Ablasının yaşadıklarını anlatan Yeşim Er, "10 yıl önce Abdulselam G., ablamın da kuaförüydü. Ortak olmaya karar veriyorlar. Sonra kendi dükkanının bir milyon lira vergi borcu olduğunu ablama söylüyor ve kendi üstüne alması durumunda bu vergi borcundan muaf olacağını söylüyor. Ablam ilk defa bir patronluğa girişiyordu. Ben buna engel oldum. Engel olunca üzerinden herhalde bir buçuk, iki ay daha bir süreç geçiyor. Bu süreçte de geçen hafta cuma günü saat 13.30 gibi öğlen namazından sonra dükkanın üst katında ablam namaz kılmak için abdestini alıyor.

Ayağında da bir topuklu ayakkabı var. Kendisi de koltukta uzanıyormuş. Bir anda kalkmış, 'Bu topuklu ayakkabı ses yapıyor, çıkar artık ayağından' diye tepki vermiş. Ablam da demiş ki, 'Niye bağırıyorsun? Bağırmana gerek yok. Sonuçta parmak ucunda yürüyebilirim.' Bunu da belirtmiş. Ondan sonra kalkmış demiş ki, 'Defol git, dükkanımı terk et. Sen ortağım falan değilsin' diye bir tepki. Daha sonra ablam, 'Böyle ortaklık olmaz, ben gidiyorum' diyor. Çıkarken o an kolundan tutuyor. İnanın, bildiğiniz boks torbasını yumruklar gibi ablamın suratına vurmuş" dedi.