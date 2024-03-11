Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam 96. Oscar ödül töreninin ardından Vanity Fair partisinde şıklık yarışı! - Oscar 2024

        Ünlüler Oscar'ın ardından Vanity Fair'in partisinde!

        96. Oscar Ödül Töreni her sene olduğu gibi bu sene de pek çok ismi ağırladı. Törenin sona ermesinin hemen ardından dünyaca ünlü isimler Vanity Fair'in düzenlediği Oscar partisine koştu. Oscar'daki kırmızı halı seremonisinin aksine daha dikkat çekici kostümlerin giyildiği parti sinema, müzik ve moda dünyasının ünlülerini ağırladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.03.2024 - 09:34 Güncelleme: 11.03.2024 - 09:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Hollywood dünyasının en önemli gecelerinden biri olan Oscar, partisiz olmaz. Her yıl Oscar'dan hemen sonra düzenlenen Vanity Fair partisi, yine sektörün büyük yıldızlarını ağırladı. Peki partide hangi ünlü nasıl kıyafet tercih etti? İşte California'daki Wallis Annenberg Sahne Sanatları Merkezi'nde düzenlenen geceden görüntüler...

          Kendall Jenner

        • 2

          Kim Kardashian

        • 3

          Emily Ratajkowski

        • 4

          Irina Shayk

        • 5

          Sydney Sweeney

        • 6

          Sydney Sweeney

        • 7

          Diane Kruger

        • 8

          Jessica Alba

        • 9

          Jennifer Coolidge

        • 10

          Sofía Vergara

        • 11

          Margot Robbie

        • 12

          Meg Ryan

        • 13

          Kylie Minogue

        • 14

          Olivia Wilde

        • 15

          Kylie Jenner

        • 16

          Kylie Jenner

        • 17

          Kim Kardashian

        • 18

          Kim Kardashian

        • 19

          Salma Hayek

        • 20

          Salma Hayek ve François-Henri Pinault

        • 21

          Madelyn Cline

        • 22

          Jessica Biel

        • 23

          Charlize Theron

        • 24

          Carolyn Murphy

        • 25

          Heidi Klum

        • 26

          Anya Taylor-Joy

        • 27

          Demi Moore

        • 28

          Jennifer Lawrence

        • 29

          Emily Blunt

        • 30

          Lindsay Lohan

        • 31

          Paris Hilton

        • 32

          Rosie Huntington-Whiteley

          *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eşiyle oğlunu öldürmüştü! Vahşeti anlattı!
        Eşiyle oğlunu öldürmüştü! Vahşeti anlattı!
        ABD'den Eylem Tok ve oğlunun iadesine ilişkin açıklama
        ABD'den Eylem Tok ve oğlunun iadesine ilişkin açıklama
        Arda Güler'den ilk gol!
        Arda Güler'den ilk gol!
        2023’te iş değiştirenler dikkat!
        2023’te iş değiştirenler dikkat!
        Bursin, Banderas'a fark attı
        Bursin, Banderas'a fark attı
        Fauller damga vurdu! 114 dakikalık maç
        Fauller damga vurdu! 114 dakikalık maç
        Almanya'da Can Uzun fırtınası!
        Almanya'da Can Uzun fırtınası!
        Hata kurbanı
        Hata kurbanı
        Turistlerle kayak yapan rehber hayatını kaybetti
        Turistlerle kayak yapan rehber hayatını kaybetti
        Atmaca Füzesi hedefini başarıyla vurdu
        Atmaca Füzesi hedefini başarıyla vurdu
        Derbide kazanan taraf Terim'li Pana!
        Derbide kazanan taraf Terim'li Pana!
        Hakemlerin ligi!
        Hakemlerin ligi!
        Habertürk Anasayfa