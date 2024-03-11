Ünlüler Oscar'ın ardından Vanity Fair'in partisinde!
96. Oscar Ödül Töreni her sene olduğu gibi bu sene de pek çok ismi ağırladı. Törenin sona ermesinin hemen ardından dünyaca ünlü isimler Vanity Fair'in düzenlediği Oscar partisine koştu. Oscar'daki kırmızı halı seremonisinin aksine daha dikkat çekici kostümlerin giyildiği parti sinema, müzik ve moda dünyasının ünlülerini ağırladı
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Hollywood dünyasının en önemli gecelerinden biri olan Oscar, partisiz olmaz. Her yıl Oscar'dan hemen sonra düzenlenen Vanity Fair partisi, yine sektörün büyük yıldızlarını ağırladı. Peki partide hangi ünlü nasıl kıyafet tercih etti? İşte California'daki Wallis Annenberg Sahne Sanatları Merkezi'nde düzenlenen geceden görüntüler...
Kendall Jenner
- 2
Kim Kardashian
- 3
Emily Ratajkowski
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- 4
Irina Shayk
- 5
Sydney Sweeney
- 6
Sydney Sweeney
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- 7
Diane Kruger
- 8
Jessica Alba
- 9
Jennifer Coolidge
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- 10
Sofía Vergara
- 11
Margot Robbie
- 12
Meg Ryan
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- 13
Kylie Minogue
- 14
Olivia Wilde
- 15
Kylie Jenner
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- 16
Kylie Jenner
- 17
Kim Kardashian
- 18
Kim Kardashian
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- 19
Salma Hayek
- 20
Salma Hayek ve François-Henri Pinault
- 21
Madelyn Cline
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- 22
Jessica Biel
- 23
Charlize Theron
- 24
Carolyn Murphy
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- 25
Heidi Klum
- 26
Anya Taylor-Joy
- 27
Demi Moore
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- 28
Jennifer Lawrence
- 29
Emily Blunt
- 30
Lindsay Lohan
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- 31
Paris Hilton
- 32
Rosie Huntington-Whiteley
*Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.