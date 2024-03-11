Spor yazarları, Fenerbahçe - Pendikspor maçını yorumladı

AHMET SELİM KUL: HAKEMLERİN LİGİ

İkinci yarıda Fenerbahçe maçı çevirse veya konuk ekip farkı açsa bu ilk 45’teki rezaletin önüne mü geçecek? “Sen ne oynadın ki” diyerek gücün yağdanlığını mı yapalım yoksa… 23.15 dakika oyunda kalmış top 57 dakika süren ilk yarıda… Bu rezillik dışında maça dair çok bir şey konuşmaya gerek yok. Bilerek, isteyerek hakem eliyle yapıldı bu.

Hali hazırda var olan ve maalesef politik sebeplere de dayanan anti Fenerbahçe cepheleri de böyle fırsatları çok ama çok iyi değerlendiriyor. Hakemler tüm yaşananlardan köküne kadar etkileniyor. Aslında hakemler kendi varlıklarını sürdürmek için bu sistemin en iyi uygulayıcıları oluyorlar.