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Türkiye'nin ilk Formula 1 pisti İstanbul Park'ın yeni işletmecisini belirleyecek ihaleye artık sayılı gün kaldı.

İstanbul Park'ın akıbetini belirleyecek ihale öncesi, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

Habertürk'e özel açıklamalarda bulunan İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "Vakıflar Genel Müdürlüğü İTO, TOBB, İBB ve İstanbul Valiliği’nin ortak olduğu pisti ve kompleksi 20 yıl süreyle Formula İstanbul Yatırım A.Ş’ye (FİYAŞ) Yap-İşlet-Devret sözleşmesi ile vermişti. Bu sözleşme sona erdi. Yeni ihale sürecinin 2 Nisan'da başlayacağı duyuruldu. Burada konuyu bilmeyen, kendilerine pay çıkarmaya çalışan, ucuz kahramanlık yapan bazılarına gerekli cevabı, bu ihale sonucu kesinleştikten sonra vereceğiz. Biz FİYAŞ olarak oradaki görevimizi tamamladık, tesisi yaptık. 120 milyon dolarlık bir kaynağı karşılıksız olarak kamuya devretmiş oluyoruz. Yeni alana da hayırlı olsun demek durumunda olacağız" dedi.

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Fransa'nın başkenti Paris’te düzenlenen dünyanın en büyük kompozit malzemeler fuarı JEC World 2024'te bir araya geldiğimiz İTO Başkanı Şekib Avdagiç, aynı zamanda FİYAŞ'ın da Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütüyor.

Bu kapsamda, Avdagiç'e, İstanbul Park ihalesine katılmayı düşünüp düşünmediklerini de sorduk.

İhaleye katılım konusunda net bir yanıt vermekten kaçınan Avdagiç, "Onu o gün göreceğiz. Ticarette her şey açık konuşulmaz. Günü gelince yaşamak lazım. Arkadaşlar şartnameyi almış, çalışıyorlar" demekle yetindi.

Avdagiç'in bu cevabı, FİYAŞ'ın Nisan ayındaki ihaleye katılmaya hazırlandığı şeklinde yorumlanabilir.

'SAĞDA SOLDA HAVA ATARAK BU İŞLER OLMUYOR'

Öte yandan, isteyen her firmanın Formula 1 yarışlarını düzenleyemeyeceğini de vurgulayan İTO Başkanı Avdagiç, "Türkiye’deki bir şirket ben Formula 1’i yapacağım diye çıkınca, yapabiliyor mu? İcap-kabul işi var değil mi burada. Formula’yı yapmak istiyorum diyorsanız, Formula 1’in sahibi olan şirketin sahibinin kapısını çalmanız gerekiyor. Uluslararası Otomobil Federasyonu’nun (FIA) değil. Şimdi bazı arkadaşlar atraksiyon yapıyorlar, sanki bunun sorumlusu FIA’ymış gibi FIA ile pozlar çekiyorlar. Formula’nın hangi ülkede yapılacağına karar veren FIA değil. FIA yerel otomobil federasyonlarının üst kuruluşu" dedi.

REKLAM Formula 1'i getirmek için Formula 1’in sahibi ile masaya oturup onlardan bir iyi niyet mektubu almanın gerekli olduğunu da kaydeden Avdagiç, "Sağda-solda bu konu ile alakası olmayanlarla poz çekerek, hava atarak bu işler olmuyor. Bugüne kadar da bu işi 7 kere biz yaptık. 2 defa da yine bizim pistte kiracı firma yaptı. Poz vererek bu işler İstanbul’a gelmedi, ne 7 yere yapılırken geldi ne 2 defa yapılırken geldi. Onun için biz şimdi izliyoruz. Ümit ediyorum güzel, başarılı bir ihale olur. Alan da kiraya veren de hayrını görür" ifadelerini kullandı. FIA BAŞKANI'NDAN TÜRKİYE'YE ZİYARET Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Başkanı Mohammed Ben Sulayem geçtiğimiz hafta Türkiye'ye ziyarette bulunmuştu. Mohammed Ben Sulayem, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Onursal Başkanı Serkan Yazıcı ve TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı ile bir görüşme gerçekleştirmişti. TOSFED Başkanı'ndan Formula 1 müjdesi! TOSFED'den bu görüşmenin içeriğine yönelik yapılan açıklamada, "FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem ile dünyanın önde gelen şampiyonaları Formula 1 ve Dünya Ralli Şampiyonası’nı yeniden ülkemize kazandırabilmek üzere istişarelerde bulunduk" bilgisi paylaşılmıştı. 2005'TE TAMAMLANDI, 2012'DE ALT KİRAYA VERİLDİ İstanbul Tuzla’da yer alan İstanbul Park pistinin ihalesi 2003 yılında yapılmış, ihaleyi 20 yıl süre ile FİYAŞ kazandı. Yapımı 2005 yılında tamamlanan İstanbul Park’ta, 2005’ten 2011 yılına kadar 7 kez Formula 1 yarışları düzenlenirken, 2011 yılında ise Türkiye yarış takviminin dışında kaldı. REKLAM Bu gelişme üzerine FİYAŞ, İstanbul Park’ın işletme hakkını kiraya çıkardı ve 2012'de yapılan ihale sonucunda araç kiralama şirketi Intercity, pistin 10 yıllık süre ile işletme hakkını elde etti. Pistin işletme hakkının Intercity tarafından alınmasının ardından, TOSFED ve Intercity arasında zaman zaman karşılıklı suçlamalar yaşanırken, Intercity’nin pisti kullanım hakkının sona erdiği Temmuz 2023'te ise taraflar arasındaki gerilim zirveye çıktı. TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, o dönem yaptığı açıklamada Intercity’nin pisti sporculara kapattığını öne sürerek, şirketi 'işgalci' olarak nitelendirmiş ve pistin yönetimine talip olduklarını belirtmişti. Intercity’nin sahibi Vural Ak da şirketini 'işgalci' olmakla suçlayan TOSFED’e aynı sertlikte karşılık vermişti. İstanbul Park yeniden açılacak mı? İstanbul Park kapışması Konunun gündeme gelmesinin ardından, tartışmalara dahil olan İTO Başkanı Avdagiç de, "160 milyon dolar mertebesinde yatırım yapan, işletmesini üstlenen, 2005-2011 arasında 7 kez Formula 1'i organize eden, elini taşın altına koyan iş dünyasına ve İstanbul Park markasına leke sürülmesine izin vermeyiz" açıklamasından bulunmuştu. REKLAM Formula 1 yarışları İstanbul Park'ta en son 2020 ve 2021 yıllarında düzenlendi. 30 YILLIĞINA KİRALANACAK Vakıflar Genel Müdürlüğü, İstanbul Park pisti için 2 Nisan'da ihale sürecini başlatacak. İhale şartnamesine göre, 30 yıllığına kiralanacak pistin tahmin edilen bedeli 117.8 milyon dolar olurken, ilk yılın aylık inşaat süresi kirası 272 bin dolar olacak.

Sonraki her yıl belirlenen ilk inşaat süresi kira bedeline yüzde 1.5 artış yapılacak. Şartnamede, taşınmazın üzerinde halihazırda bulunan Formula 1 pistine ilaveten, alışveriş merkezi, macera park, otomobil müzesi ve eğlence merkezi yaptırma koşulları da yer alıyor. FORMULA 1 GELMEZSE TAZMİNAT ÖDENECEK Şartnamenin en dikkat çeken maddelerinden biri ise, ihaleyi kazanan firmadan Formula 1 yarışları için garanti istenmesi. Buna göre, ihaleyi alan firmanın 1 ay içinde Formula 1 yönetimi ile anlaşmaya varıp ilgili protokolü idareye sunması gerekiyor. Bunun yapılmaması halinde, sözleşmenin fesih edilerek yatırılan teminatlar idareye gelir kaydedilecek.

Yine ihale şartnamesine göre, yüklenici firma Formula 1 yarışlarının 2026 yılı itibari ile İstanbul Park'ta başlayacağını taahhüt etmek durumunda. Aksi halde, 2026 yılı dahil bu yıldan sonra yarışların yapılamadığı her yıl için o yıla ait Formula 1 anlaşma bedelinin yüzde 25’i kadar bedelin yıllık olarak idareye tazminat ödenmesi gerekecek. Şartnamede, milli sporcu yetiştirilmesini sağlamak üzere pist işletmesinin ulusal ve uluslararası motor sporları, ilgili federasyonların etkinlikleri ve çeşitli sportif faaliyetler için 30 gün süre ile bedelsiz olarak kullanıma açılmasına yönelik de bir madde bulunuyor.