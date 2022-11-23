Yer bilimci Prof. Dr. Okan Tüysüz anlattı! "700 bin tonluk dinamitin patlamasına eşdeğerdi!" "Riskli 110 ilçe arasındaydı!" Düzce depremi ne anlatıyor?

Türkiye, sabaha 04.08'de Düzce Gölyaka'da yaşanan depremle uyandı. Deprem, 12 Kasım 1999'da Düzce Kaynaşlı'da yaşanan, 845 yurttaşımızın yaşamını yitirmesi; 4 bin 948 vatandaşımızın ise yaralanmasıyla sonuçlandı. Acılarımızı hatırlatan depremi İTÜ'lü yer bilimci Prof. Dr. Okan Tüysüz değerlendirdi. İşte Tüysüz'den çarpıcı açıklamalar...
"RİSKLİ 110 İLÇE ARASINDAYDI"
"Deprem, geçen yıl ifade ettiğimiz deprem riski taşıyan 110 ilçemizden Gölyaka'da meydana geldi. 17 Ağustos depremi olduktan sonra Gölyaka'ya kadar olan faylar kırılmıştı. 17 Ağustos'un etkisiyle 12 Kasım depremi oldu.
"BU DEPREM 17 AĞUSTOS'UN TETİKMESİYDİ"
12 Kasım Düzce Kaynaşlı depremi de, Gölyaka'dan başlayıp Bolu'ya kadar uzandı. Bugün olan deprem, 17 Ağustos'ta kırılan Karadere fay segmentinin ucunda, kuzey doğu ucunda oldu. Dolayısıyla bu deprem 17 Ağustos'un tetiklemesiyle oluştu.
"700 BİN TON DİNAMİTİN PATLAMASINA EŞDEĞERDİ"
Büyüklüğü 5.9-6 olarak veriliyor bu da; 700 bin tonluk dinamit patlamasına eşdeğer. O nedenle de geniş alanda hissedilmesi gayet doğal. Düzce'de çok hasar yaratmadı aslında hasar yaratabilecek bir deprem bunu belirtmek lazım. Hasar yaratmamış olmasının nedeni de kentin yüzde 80'inin kentsel dönüşüme uğramış olması.
"İSTANBUL'DA YAŞANSA CİDDİ HASAR OLUŞURDU"
5.9'luk bu deprem İstanbul'da olsaydı; çok ciddi bir hasar ve can kaybıyla karşılaşılabilirdi. Endonezya'da 5.6 büyüklüğünde deprem oldu ve 200'e yakın can kaybı yaşandı. Binaları depreme hazır etmenin ne kadar önemli olduğunu bu deprem bize bir kere daha işaret etti.
"BİNGÖL YEDİSİ İLE TÜRKOĞLU- ÇELİKHAN HATTINA DİKKAT"
İleriye dönük olarak ise Bingöl Yedisu en önemli alan. Orada 7'yi geçebilecek bir deprem bekleniyor. Doğu Anadolu Fayı üzerinde yine Türkoğlu ile Çelikhan arasında da risk görüyoruz ve 7'yi geçebilecek depremler olabilir.
"BU DEPREM İSTANBUL'U ETKİLEMEZ"
Depreme hazır olmak lazım; burada en önemli olan şey, depremin bize verdiği mesaj budur. Düzce kentsel dönüşüp yapmasıydı can kayıplarını konuşuyor olacaktık. Bu deprem, İstanbul'da beklenen olası depremi etkilemez."
İŞTE FAY HATTI ÜZERİNDEKİ 110 İLÇEMİZ
45 il alanının içinde kalan ve fay hattı üzerinde bulunan ilçelerimiz:
ADIYAMAN: Gölbaşı
AFYONKARAHİSAR: Çay, Dinar, Kızılören, Sandıklı
ANKARA: Şereflikoçhisar
ANTALYA: Demre
AYDIN: Bozdoğan, Germencik, İncirliova, Koçarlı, Köşk, Kuşadası, Nazilli, Söke, Sultanhisar, Yenipazar
BALIKESİR: Gönen, Manyas
BATMAN: Kozluk
BİNGÖL: Karlıova, Yedisu
BOLU: Gerede, Yeniçağa
BURSA: Gemlik, Kestel, Mustafakemalpaşa
ÇANAKKALE: Çan, Yenice
ÇORUM: Lâçin
DENİZLİ: Babadağ, Çameli, Çardak, Honaz
DİYARBAKIR: Lice
DÜZCE: Çilimli, Cumayeri, Gölyaka, Gümüşova, Kaynaşlı
ELAZIĞ: Palu, Sivrice
ERZİNCAN: Üzümlü
ESKİŞEHİR: İnönü
GAZİANTEP: İslahiye
HAKKARİ: Şemdinli
HATAY: Erzin, Hassa, Kırıkhan, Payas
ISPARTA: Eğirdir, Senirkent, Uluborlu
İZMİR: Kemalpaşa, Seferihisar, Tire
K.MARAŞ: Nurhak, Türkoğlu
KAYSERİ: Talas, Yeşilhisar
KIRIKKALE: Keskin
KIRŞEHİR: Akpınar, Mucur
KOCAELİ: Başiskele, Derince, Gölcük, Kartepe
KONYA: Akşehir, Altınekin, Doğanhisar, Ilgın
KÜTAHYA: Gediz, Simav
MALATYA: Akçadağ
MANİSA: Ahmetli, Alaşehir, Gölmarmara, Kırkağaç, Salihli, Sarıgöl, Soma, Turgutlu
MERSİN: Çamlıyayla, Mut
MUĞLA: Menteşe, Milas
MUŞ: Korkut, Varto
NİĞDE: Altunhisar, Bor
OSMANİYE: Düziçi, Toprakkale
SAKARYA: Akyazı, Arifiye, Ferizli, Hendek, Karapürçek, Sapanca
Ş.URFA: Bozova
SİİRT: Eruh
ŞIRNAK: Beytüşşebap
SİVAS: Altınyayla, Yıldızeli
TOKAT: Niksar, Pazar, Reşadiye
VAN: Çaldıran, Özalp
YALOVA: Altınova, Çınarcık