Yer bilimci Prof. Dr. Okan Tüysüz anlattı! "700 bin tonluk dinamitin patlamasına eşdeğerdi!" "Riskli 110 ilçe arasındaydı!" Düzce depremi ne anlatıyor?

"Deprem, geçen yıl ifade ettiğimiz deprem riski taşıyan 110 ilçemizden Gölyaka'da meydana geldi. 17 Ağustos depremi olduktan sonra Gölyaka'ya kadar olan faylar kırılmıştı. 17 Ağustos'un etkisiyle 12 Kasım depremi oldu.

12 Kasım Düzce Kaynaşlı depremi de, Gölyaka'dan başlayıp Bolu'ya kadar uzandı. Bugün olan deprem, 17 Ağustos'ta kırılan Karadere fay segmentinin ucunda, kuzey doğu ucunda oldu. Dolayısıyla bu deprem 17 Ağustos'un tetiklemesiyle oluştu.

Büyüklüğü 5.9-6 olarak veriliyor bu da; 700 bin tonluk dinamit patlamasına eşdeğer. O nedenle de geniş alanda hissedilmesi gayet doğal. Düzce'de çok hasar yaratmadı aslında hasar yaratabilecek bir deprem bunu belirtmek lazım. Hasar yaratmamış olmasının nedeni de kentin yüzde 80'inin kentsel dönüşüme uğramış olması.

5.9'luk bu deprem İstanbul'da olsaydı; çok ciddi bir hasar ve can kaybıyla karşılaşılabilirdi. Endonezya'da 5.6 büyüklüğünde deprem oldu ve 200'e yakın can kaybı yaşandı. Binaları depreme hazır etmenin ne kadar önemli olduğunu bu deprem bize bir kere daha işaret etti.

"BİNGÖL YEDİSİ İLE TÜRKOĞLU- ÇELİKHAN HATTINA DİKKAT"

İleriye dönük olarak ise Bingöl Yedisu en önemli alan. Orada 7'yi geçebilecek bir deprem bekleniyor. Doğu Anadolu Fayı üzerinde yine Türkoğlu ile Çelikhan arasında da risk görüyoruz ve 7'yi geçebilecek depremler olabilir.

"BU DEPREM İSTANBUL'U ETKİLEMEZ"

Depreme hazır olmak lazım; burada en önemli olan şey, depremin bize verdiği mesaj budur. Düzce kentsel dönüşüp yapmasıydı can kayıplarını konuşuyor olacaktık. Bu deprem, İstanbul'da beklenen olası depremi etkilemez."

İŞTE FAY HATTI ÜZERİNDEKİ 110 İLÇEMİZ

45 il alanının içinde kalan ve fay hattı üzerinde bulunan ilçelerimiz:

ADIYAMAN: Gölbaşı

AFYONKARAHİSAR: Çay, Dinar, Kızılören, Sandıklı

ANKARA: Şereflikoçhisar

ANTALYA: Demre

AYDIN: Bozdoğan, Germencik, İncirliova, Koçarlı, Köşk, Kuşadası, Nazilli, Söke, Sultanhisar, Yenipazar

BALIKESİR: Gönen, Manyas

BATMAN: Kozluk

BİNGÖL: Karlıova, Yedisu

BOLU: Gerede, Yeniçağa

BURSA: Gemlik, Kestel, Mustafakemalpaşa

ÇANAKKALE: Çan, Yenice

ÇORUM: Lâçin

DENİZLİ: Babadağ, Çameli, Çardak, Honaz

DİYARBAKIR: Lice

DÜZCE: Çilimli, Cumayeri, Gölyaka, Gümüşova, Kaynaşlı

ELAZIĞ: Palu, Sivrice

ERZİNCAN: Üzümlü

ESKİŞEHİR: İnönü

GAZİANTEP: İslahiye

HAKKARİ: Şemdinli

HATAY: Erzin, Hassa, Kırıkhan, Payas

ISPARTA: Eğirdir, Senirkent, Uluborlu

İZMİR: Kemalpaşa, Seferihisar, Tire

K.MARAŞ: Nurhak, Türkoğlu

KAYSERİ: Talas, Yeşilhisar

KIRIKKALE: Keskin

KIRŞEHİR: Akpınar, Mucur

KOCAELİ: Başiskele, Derince, Gölcük, Kartepe

KONYA: Akşehir, Altınekin, Doğanhisar, Ilgın

KÜTAHYA: Gediz, Simav

MALATYA: Akçadağ

MANİSA: Ahmetli, Alaşehir, Gölmarmara, Kırkağaç, Salihli, Sarıgöl, Soma, Turgutlu

MERSİN: Çamlıyayla, Mut

MUĞLA: Menteşe, Milas

MUŞ: Korkut, Varto

NİĞDE: Altunhisar, Bor

OSMANİYE: Düziçi, Toprakkale

SAKARYA: Akyazı, Arifiye, Ferizli, Hendek, Karapürçek, Sapanca

Ş.URFA: Bozova

SİİRT: Eruh

ŞIRNAK: Beytüşşebap

SİVAS: Altınyayla, Yıldızeli

TOKAT: Niksar, Pazar, Reşadiye

VAN: Çaldıran, Özalp

YALOVA: Altınova, Çınarcık