Düzce Belediye Başkanı Özlü hasarın az olmasının nedenini açıkladı! "Yapı stokumuzun yüzde 80'i yeni!"

Kent genelinde 3 kat sınırı getirildiğini anlatan Özlü, yatay mimariye geçildiğini, çok katlı yapılaşmaya izin verilmediğini ifade etti.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Habertürk'e yaptığı açıklamada, 12 Kasım 1999 depreminin ardından kent genelinde yeniden yapılaşmayla gidildiğini 23 yılda ciddi değişim yaşandığını ve bu nedenle hasarın az olduğunu söyledi.

"ZEMİN ARTI 3 KAT YAPILAŞMA"

Özlü şöyle devam etti: "İlçelerimizde de kentte de yatay mimari söz konusu. Kent genelinde zemin artı 3 kat, toplam 4 kat sınırlaması var. Biz deprem yönetmeliğini harfiyen uygulayan bir şehiriz.

"YAPI STOKUMUZUN YÜZDE 80'İ YENİ"

Yapı konut stokumuz yüzde 80 yenidir ve deprem yaşamış bir şehir olarak tedbirleri, yönetmelikleri mutlaka uyguluyoruz. Düzce konut stoku yüzde 80 oranında yenidir. Düzce'nin toplam nüfusu 400 bindir ve yüzde 63'ü şehir merkezinde yaşıyor.