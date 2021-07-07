Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı filmi oyuncuları kimler? Yenilmezler: Sonsuzluk filmi oyuncuları günün merak edilenleri arasında yerini aldı. Marvel Comics'in aynı adlı çizgi roman serisinden uyarlanmış, 19'uncu Marvel Sinematik Evreni süper kahraman filmi ile ilgili merak edilenler haberimizde...

YENİLMEZLER: SONSUZLUK SAVAŞI FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Chris Evans

YENİLMEZLER: SONSUZLUK SAVAŞI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Avengers: Sonsuzluk Savaşı, dünyanın gördüğü en büyük tehdide karşı güçlerini birleştirmek zorunda olan kahramanların verdikleri mücadeleyi konu ediyor. Kaptan Amerika ve Iron Man'in arasında yaşanan olayların ardından bölünen kahramanlar, birbirlerinden uzaklara savrulurlar. Hepsi kendi yandaşlarıyla dünyayı korumaya çalışmaktadır. Ancak dünyanın kaderi bir kez daha tehlikeye girer. Sınırsız bir güç kaynağı olan sonsuzluk taşlarının peşine düşen Thanos, dünyanın gördüğü en büyük tehdittir. İnsanlığın kaderi bir kez daha, insanlık için savaşmaya ant içmiş kahramanlarımızın elindedir. Hiçbir süper kahramanın tek başına yenemeyeceği büyüklükteki bu tehdit için ekipler birleşmeli ve tehdide tüm güçleriyle karşı koymalıdır.