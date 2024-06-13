Yenilik Partisi Başkanını bıçaklamıştı: Öldürme kastım yoktu

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Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Koçu ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı, Adli Tıp Kurumundan istenen raporun beklendiğini belirtti.

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'ın avukatı söz alarak, sanık Koçu'yu azmettirdiği iddia edilen Tolga Başaran'ın ifadesinin alınması talebinin reddedildiğini, bu aşamada sanığın 7 Ekim 2022 ile 7 Aralık 2023 tarihleri arasında malvarlığı dökümlerinin ve kayıtlı cep telefon numaralarının iletişim tespitlerinin celbedilmesini mahkeme heyetinden talep etti.

"ÖLDÜRME KASTIM YOKTU"

Sanığın ilk olarak İstanbul'a ardından Ankara'ya gittiğinin sabit olduğunu belirten avukat, uçak biletinin kim tarafından alındığının araştırılmasını, sanığın tutuklu kaldığı süre zarfında hesabına aktarılan para giriş kayıtları ile cezaevindeyken telefon görüşmesi yaptığı kişilerin numaraları ve görüşme kayıtlarının da dava dosyasına eklenmesini istedi.

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Avukat taleplerinin ardından mahkeme başkanı tutuklu sanık Serhat Koçu'ya söz verdi.

Pişman olduğunu belirten Koçu, 1,5 yıldır tutuklu olduğunu ve öldürme kastının olmadığını söyleyerek tahliye talebinde bulundu.

DAVA ERTELENDİ Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, Koçu'nun tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 19 Eylül'e erteledi. Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz, 7 Aralık 2022'de, partisinin genel merkezinde bıçaklı saldırıya uğramış, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilmişti. Boğazını sıktığı Yılmaz'ı 4 yerinden bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçan Serhat Koçu, Bolu'da yakalanmasının ardından getirildiği Ankara'da tutuklanmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının iddianamesinde, "siyasi söylem ve eylemleri sebebiyle öfke ve kin beslediği Yılmaz'ı öldürme kastıyla hareket ettiği" belirtilen sanık hakkında, "kamu görevlisini kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis talep ediliyor. *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.