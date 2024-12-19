Yenidoğan savcısının itirazı reddedildi

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 13 gün boyunca süren ilk duruşmada Cumhuriyet Savcısı Kadir Kocakaya 3 Aralık güni tutuksuz yargılanan sanıklar Birinci International Hastanesinin sahibi Ali Aksu, Esenler Güney Hastanesinin mesul müdürü doktor Ali Dirik, doktor Şeyhmus Çelik, TRG Hospitalist Hastanesinde doktor Mehmet Gürül, TRG Hospitalist Hastanesi Genel Müdürü Murat Mantuş, hemşire Ceren Hatice Kırım, hemşire Serenay Şenkalaycı, Bağcılar Şafak Hastanesi İşletme Müdür Yardımcısı Mustafa Kazan, hemşire Renginar Molla ve tıbbi sekreter Sümeyye Özdemir hakkında tutuklama kararı verilmesini istemişti.

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TUTUKSUZ YARGILANMASINA HÜKMEDİLMİŞTİ

Mahkeme heyeti, 4 Aralık'taki duruşmada tutuksuz yargılanan sanıklardan Gürül, Mantuş ile Çelik'in tutuklanmasına karar vermiş, ayrıca tutuksuz sanıklar Aksu, Dirik, Şenkalaycı ve Kırım hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına, Kazan, Molla ve Özdemir'in ise tutuksuz yargılanmasına hükmetmişti.

SAVCININ İTİRAZI MAHKEMECE REDDEDİLDİ