Tutuksuz sanık hemşire Renginar Mola: Bebeğe 'oksijen almıyor' yaz dediler!
İstanbul'da, yenidoğan bebekleri anlaşmalı özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek, haksız kazanç sağlayan ve kusurlu davranışlarda bulunarak ölümlerine neden olan Fırat Sarı ve İlker Gönen'in de aralarında bulunduğu 22'si tutuklu 47 sanığın yargılanmasına devam edildi. Yenidoğan Çetesi davasının 9. duruşmasında, savunma yapan tutuksuz sanıklardan hemşire Renginar Mola, kendisine solunumu olan bebek için "Oksijen almıyor" diye yaz dediklerini ve bu talimatı sorgulamadığını söyledi
İstanbul Bakırköy Adliyesi 22. Ağır Ceza Mahkemesi Salonu'nun kapasitesinin yetersiz olması sebebiyle 'Yenidoğan Çetesi davası, konferans salonunda görülmeye devam edildi.
TUTUKSUZ SANIKLAR SAVUNMA YAKIYOR
DHA'daki habere göre Fırat Sarı ve İlker Gönen'in de aralarında bulunduğu 22'si tutuklu 47 sanıklı davada tutuksuz sanıkların savunmaları başladı. Bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları salonda hazır edilirken, bazı tutuksuz sanıklar da bulundukları şehirlerdeki adliyelerden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı.
Duruşma saat 10.20 sıralarında kimlik tespitinin ardından tutuksuz sanık Renginar Mola'nın savunmasıyla başladı. Mola ile mahkeme başkanı soru cevap biçiminde şu diyalog yaşandı:
Mahkeme Başkanı: Hasan Basri size nasıl tanıtıldı?
Renginar Molla: Bana yönetim tarafından doktor asistanı hemşire olarak tanıtıldı.
Mahkeme Başkanı: Sizden başka hemşire var mıydı?
Renginar Molla: Vardı.
Mahkeme Başkanı: Normal bir şeymiş gibi konuşuyorsunuz. Doktorlar hiç “basamak” demiyor ama hemşireler sürekli “basamak” diyor.
Renginar Molla: Hasan Basri aradığında düzeltme yaptım.
Mahkeme Başkanı: Değiştirdiniz mi yani?
Renginar Molla: Hasta dosyasında değiştirdim.
Mahkeme Başkanı: 3’ten 1’e çektiniz mi?
Renginar Molla: Çektik mi, çekmedik mi... O konuda bir çelişkiye düştük.
"FIRAT SARI'DAN PARA İSTEDİM"
Mahkeme Başkanı: Fırat Sarı ile para hareketiniz olmuş. Nedir bu?
Renginar Molla: Yurtdışına çıkacaktım, ondan para istedim. Sağ olsun, verdi. Geri biriktirip ödemek istedim, ama kabul etmedi.
Mahkeme Başkanı: Fırat Sarı’ya, “Hocam, ben bu şekilde çalışmayacağım” diyorsunuz. “Tamam, Hasan Basri’yi idare ediyorum ama bu bebekte kanama var” diyorsunuz.
Renginar Molla: Nöbetçi arkadaş tedirgin olup beni arıyordu. Ben de “Beslemeyin” diyordum. Sabah geldiğimde bebeğin kontrolünü kendim yapıyordum. Bebeklerle ilgili şeyleri Hasan’a iletmeyeceğimi söylüyordum. Ayrıca durumu yönetime de ileteceğimi belirtmiştim.
Mahkeme Başkanı: O bebeğe daha sonra ne oldu?
Renginar Molla: Fırat Bey geldi, tedavisini yaptı. Bebek toparladı ve annesine teslim ettik.
Mahkeme Başkanı’nın sorularından sonra üye hakim, sanık hemşireye soru sormaya başladı.
Üye Hakim: Dosya üzerinde tam olarak ne yaptınız?
Renginar Molla: Bebek oksijen alıyordu, ama almıyormuş gibi yaz dedi.
"BEBEK OKSİJEN ALIYOR MUYDU?"
Üye Hakim: O anda oksijen alıyor muydu?
Renginar Molla: Alıyordu.
Üye Hakim: Amacı neydi peki?
Renginar Molla: Sorgulamadım.
Üye Hakim: Hastane evraklarını Hasan Basri dışarı çıkarıyor muydu?
Renginar Molla: Bizden alıyordu. Epikrizleri yazacağım diyordu. Dosyalar arşive gidiyordu.
Üye Hakim: Sisteme kaydetme işlemlerini kim yapıyordu?
Renginar Molla: Ben yapıyordum.
Üye Hakim: 10 yıllık hemşiresiniz. Hangi hastanın 3. basamak, hangi hastanın 2. basamak olduğunu anlarsınız.
Renginar Molla: Bana, bebeklere odaklan diyorlardı. Ben de bebeklere odaklanıyordum.
(Duruşma devam ediyor...)