Tutuksuz sanık hemşire Renginar Mola: Bebeğe 'oksijen almıyor' yaz dediler!

İstanbul Bakırköy Adliyesi 22. Ağır Ceza Mahkemesi Salonu'nun kapasitesinin yetersiz olması sebebiyle 'Yenidoğan Çetesi davası, konferans salonunda görülmeye devam edildi.

Renginar Molla: Çektik mi, çekmedik mi... O konuda bir çelişkiye düştük.

Mahkeme Başkanı: Normal bir şeymiş gibi konuşuyorsunuz. Doktorlar hiç “basamak” demiyor ama hemşireler sürekli “basamak” diyor.

Mahkeme Başkanı: Sizden başka hemşire var mıydı?

Renginar Molla: Bana yönetim tarafından doktor asistanı hemşire olarak tanıtıldı.

Duruşma saat 10.20 sıralarında kimlik tespitinin ardından tutuksuz sanık Renginar Mola'nın savunmasıyla başladı. Mola ile mahkeme başkanı soru cevap biçiminde şu diyalog yaşandı:

DHA'daki habere göre Fırat Sarı ve İlker Gönen'in de aralarında bulunduğu 22'si tutuklu 47 sanıklı davada tutuksuz sanıkların savunmaları başladı. Bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları salonda hazır edilirken, bazı tutuksuz sanıklar da bulundukları şehirlerdeki adliyelerden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı.

"FIRAT SARI'DAN PARA İSTEDİM"

Mahkeme Başkanı: Fırat Sarı ile para hareketiniz olmuş. Nedir bu?

Renginar Molla: Yurtdışına çıkacaktım, ondan para istedim. Sağ olsun, verdi. Geri biriktirip ödemek istedim, ama kabul etmedi.

Mahkeme Başkanı: Fırat Sarı’ya, “Hocam, ben bu şekilde çalışmayacağım” diyorsunuz. “Tamam, Hasan Basri’yi idare ediyorum ama bu bebekte kanama var” diyorsunuz.

Renginar Molla: Nöbetçi arkadaş tedirgin olup beni arıyordu. Ben de “Beslemeyin” diyordum. Sabah geldiğimde bebeğin kontrolünü kendim yapıyordum. Bebeklerle ilgili şeyleri Hasan’a iletmeyeceğimi söylüyordum. Ayrıca durumu yönetime de ileteceğimi belirtmiştim.

Mahkeme Başkanı: O bebeğe daha sonra ne oldu?

Renginar Molla: Fırat Bey geldi, tedavisini yaptı. Bebek toparladı ve annesine teslim ettik.

Mahkeme Başkanı’nın sorularından sonra üye hakim, sanık hemşireye soru sormaya başladı.

Üye Hakim: Dosya üzerinde tam olarak ne yaptınız?

Renginar Molla: Bebek oksijen alıyordu, ama almıyormuş gibi yaz dedi.