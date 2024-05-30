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        Haberler Gündem Politika Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Kayseri'de ziyaretlerde bulundu

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Kayseri'de ziyaretlerde bulundu

        Yeniden Refah Partisi'nin seçimlerde Kayseri'de büyük bir başarı gösterdiğini belirten Erbakan, "Bütün zorluklara ve imkansızlıklara rağmen Kayseri'de partimiz çok büyük bir atılım gösterdi. Bir önceki seçime göre oylarını katbekat artırdı. Büyükşehirde yüzde 20'lik bir oy oranına diğer ilçelerin pek çoğunda yüzde 20-30'un üzerinde hatta Yahyalı ilçemizde yüzde 40 oranında bir oya ulaştık" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 21:51 Güncelleme: 30.05.2024 - 21:51
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        Erbakan'dan Kayseri'ye teşekkür ziyareti
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        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Kayseri'de çeşitli ziyaretler yaptı.

        Erbakan, Kayseri İl Teşkilatı tarafından bir restoranda düzenlenen programda kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Burada konuşan Erbakan, 31 Mart seçimlerine emek veren tüm partililere teşekkür etti.

        Partisinin seçimlerde Kayseri'de büyük bir başarı gösterdiğini belirten Erbakan, "Bütün zorluklara ve imkansızlıklara rağmen Kayseri'de partimiz çok büyük bir atılım gösterdi. Bir önceki seçime göre oylarını katbekat artırdı. Büyükşehirde yüzde 20lik bir oy oranına diğer ilçelerin pek çoğunda yüzde 20-30un üzerinde hatta Yahyalı ilçemizde yüzde 40 oranında bir oya ulaştık.” dedi.

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        İsrail'in Filistin'de yaptığı katliamlara değinen Erbakan, Adana'daki İncirlik ve Malatya'daki Kürecik üslerinin tepki olarak kapatılması gerektiğini savundu.

        Asıl çözümün Türkiye'nin öncülüğünde İslam birliğinin, D-60ın kurulması olduğuna dikkati çeken Erbakan, "Bugün bunu uzmanlar da söylüyor. Bu vahşet nasıl önlenecek, engellenecek diye sorulunca sadece petrol arzı bile kesilse Batılı ülkelerin bunun karşısında direnmesi mümkün olmaz." diye konuştu.

        Konuşmasının ardından Erbakan, partiye yeni katılanlara rozet taktı.

        Erbakan daha sonra 2 Haziranda seçimlerin yenileneceği Pınarbaşı ilçesine gitti. CHP İl Teşkilatına da uğrayan Erbakan bir süre partililerle sohbet etti.

        Partisinin Belediye Başkan Adayı Nizamettin Akça ile esnafı ziyaret eden Erbakan, adayları için destek istedi. Erbakan, AK Parti İlçe Teşkilatı binasındaki görevliye de selam vererek kolaylıklar diledi.

        Erbakan ayrıca Hacılar, İncesu ve Yahyalı ilçelerinde de ilçe başkanlıklarını ziyaret edip esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

        Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir

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        #Fatih Erbakan
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