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        Yeniden ibadete açılan Kariye Camisi'nde 79 yıl sonra ilk cuma namazı

        İstanbul Fatih'te bulunan ve 79 yıl sonra yeniden ibadete açılan Kariye Camisi'nde, ilk cuma namazı kılındı. İnşasının ardından uzun yıllar kilise olarak kullanılan yapı, 2. Bayezid döneminde Sadrazam Hadım Ali Paşa tarafından camiye, 1945'te ise müzeye dönüştürülmüştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 16:45 Güncelleme: 10.05.2024 - 16:45
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          Cumhurbaşkanlığının 1 Ağustos 2020 tarihli kararnamesiyle yeniden cami olan ve 4 yıl aradan sonra restorasyonu tamamlanarak 6 Mayıs'ta ibadete açılan Kariye Camisi'nde ilk cuma namazı kılındı.

        • 2

          İlk kılınan cuma namazına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

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          Caminin içini dolduran cemaat, dışarıya serilen seccadelerde de saf tuttu.

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          Esenyurt'tan cuma namazını kılmak için camiye gelen Mehmet Çelik, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ilk cuma namazını kılmaya geldiğini belirterek, "İki camide de içeride namaz kılmak nasip olmadı, dışarıda kıldım. Bugünlere şükürler olsun. Ömründe herkese nasip olmaz." ifadelerini kullandı.

        • 5

          KARİYE CAMİSİ'NİN TARİHİ

          İnşasının ardından uzun yıllar kilise olarak kullanılan yapı, 2. Bayezid döneminde Sadrazam Hadım Ali Paşa (Atik Ali Paşa) tarafından camiye çevrildi

        • 6

          1945'te müzeye dönüştürülen, 1948'de de dönemin Müzeler İdaresine bağlanan Kariye, 1 Ağustos 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yeniden cami oldu.

        • 7

          Bu kararın ardından restorasyonuna başlanan camideki çalışmalar 4 yıl sonra tamamlandı.

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          Cami, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenden yaptığı canlı bağlantıyla 6 Mayıs'ta yeniden ibadete açıldı.

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