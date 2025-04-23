Yenibosna'da metrobüs yaya üst geçidinde çalışma
İstanbul'da D-100 karayolunda Yenibosna metrobüs yaya üst geçidi söküm çalışması dolayısıyla Çobançeşme ve Şirinevler yönündeki tüm şeritler geçici süreyle trafiğe kapatıldı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Yönetim Merkezinden yapılan duyuruda, "D-100 Yenibosna metrobüs yaya üst geçidi söküm çalışması nedeniyle Çobançeşme ve Şirinevler yönü geçici süreliğine tüm şeritler trafiğe kapatılmıştır. Trafik akışı yan yollardan sağlanmaktadır." ifadesi kullanıldı.
AA'nın haberine göre; ulaşım yan yollardan sağlanırken, bölgede uzun araç kuyrukları oluştuğu görüldü. Bazı sürücülerin araçlarıyla geri manevra yaparak yan yollara geçmeye çalıştıkları gözlendi.