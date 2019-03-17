Yeni Zelandalı polis şefinden duygusal konuşma

Yeni Zelanda Emniyet Müdürlüğü'nde üst düzey komiser görevinde bulunan Müslüman polis Naila Hassan, ülkede yaşanan terör saldırısının ardından duygusal bir konuşma yaptı.

Konuşmasına dua ederek başlayan Hassan, "Gururlu bir Müslümanım ve Yeni Zelanda polisinin bir lideriyim. Christchurch'de olanlar nedeniyle dehşete düştüm. Christchurch halkının ve özellikle Müslüman toplumunun şunu bilmesini istiyorum; acınızda ve kederinizde sizinle birlikte olacağız. Yeni Zelanda Polisi olarak Müslüman topluluklarımızı korumak için her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.

Yeni Zelanda polisi içerisindeki en yüksek rütbeli Müslüman polis olduğu belirtilen Hassan, "Bunun toplumumuzdaki herkes için, özellikle de çok çok acıklı bir zaman olduğunu biliyorum. Yeni Zelanda toplumu her zaman bizi desteklemek için bir arada durdu. 30 saat içerisinde binlerce destek mesajı aldım. Bizi korkutamaycaklar. Nefreti üstesinden sevgiyle geleceğiz." ifadelerini kullandı.

Yaptığı duygusal konuşma sosyal medyada binlerce kez paylaşılan Hassan, ülkedeki tüm camilerde ve İslami merkezlerdeki güvenlik önlemlerinin artırıldığını söyledi.

TAZİYEYE GİDEN BAŞBAKAN BAŞÖRTÜSÜ TAKTI

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, cami saldırısında hayatını kaybeden vatandaşların cesetlerinin Çarşamba gününe kadar ailelerine teslim edileceğini belirterek, Facebook gibi saldırıları canlı yayında veren sosyal medyayla ilgili konulara cevap verileceğini söyledi.

Ardern, sosyal medya platformunun Yeni Zelanda’nın ötesinde geniş ulaşım alanları olan bir problem olduğunu da belirtti.

Yeni Zelanda Başbakanı düzenlediği basın toplantısının yanı sıra terör saldırısının kurbanlarının yakınlarıyla bir araya geldi. Ardern'in kurbanların yakınlarıyla kucaklaştığı ve görüşmeye başörtüsüyle geldiği görüldü.

Ardern'in başörtüsü taktığı ve Müslümanların acısını paylaştığı görüntüler sosyal medyada büyük övgü aldı.