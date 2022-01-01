2022'yi sahnede karşıladılar!

SELEN GÖRGÜZEL ALKAN

Oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel Alkan, yılbaşı gecesi sahne aldı. İddialı elbisesiyle göz kamaştıran Alkan, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Selen Görgüzel Alkan, sahne kostümüyle ilgili, "Nasıl taşıyorum ben de bilmiyorum. Çok ağır bir elbise. Özel taşlardan hazırlanarak, bir ayda yapıldı. Taşırken bile çok zorlanıyorum. Sahnede nasıl dans edeceğim bilmiyorum. Elbise yok, biliyorsunuz. Sadece zincirlerden oluşuyor. Bir zincir kopsa yanarız." şeklinde konuştu.

Basın mensuplarının, "Hamdi Bey nerede?" sorusuna yanıt veren Alkan, "Antakya'da ailesi ile beraber. Ben de beni seven dinleyici ailem ile beraberim bu akşam. Yeni yıla beni dinlemeye gelen sevenlerimle gireceğim." dedi.