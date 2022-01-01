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BÖYLE KARŞILADILAR! Müzik dünyası yeni yılı böyle karşıladı! Objektiflere yansıdı

2022'yi sahnede karşıladılar!

Müzik dünyasının ünlü isimleri, yeni yılı sahnede karşıladı. İşte 31 Aralık akşamından objektiflere yansıyanlar...

01.01.2022 - 12:27 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • SİMGE SAĞIN

    Simge Sağın, yılbaşı nedeni ile iki ayrı mekanda sahne aldı. İlk önce Ataşehir'de, ardından da 2022'ye dakikalar kala başka bir mekanda sahne alan Sağın, Gülşah Saraçoğlu imzalı kıyafetiyle dikkat çekti.

    2021 yılında 77 konser ile rekor kıran Simge, yeni yıl için de sağlık, barış, mutluluk ve güzellik diledi.

  • İREM DERİCİ

    İrem Derici, 2022'ye Konya'da verdiği konserle girdi. Derici, "2021'de yedim, içtim, gezdim. Hayatımın en iyi yılıydı… Şimdi 2022'den de aynısı bekliyorum." diyerek, dünden bugüne hit olmuş şarkılarıyla Konyalılara muhteşem bir gece yaşattı.

  • SELEN GÖRGÜZEL ALKAN

    Oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel Alkan, yılbaşı gecesi sahne aldı. İddialı elbisesiyle göz kamaştıran Alkan, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

    Selen Görgüzel Alkan, sahne kostümüyle ilgili, "Nasıl taşıyorum ben de bilmiyorum. Çok ağır bir elbise. Özel taşlardan hazırlanarak, bir ayda yapıldı. Taşırken bile çok zorlanıyorum. Sahnede nasıl dans edeceğim bilmiyorum. Elbise yok, biliyorsunuz. Sadece zincirlerden oluşuyor. Bir zincir kopsa yanarız." şeklinde konuştu.

    Basın mensuplarının, "Hamdi Bey nerede?" sorusuna yanıt veren Alkan, "Antakya'da ailesi ile beraber. Ben de beni seven dinleyici ailem ile beraberim bu akşam. Yeni yıla beni dinlemeye gelen sevenlerimle gireceğim." dedi.

  • Serhat Kılıç, Selen Görgüzel Alkan'ın "Seviyorsan Git Ayrıl Bence" adlı tiyatro oyununda rol arkadaşı İrfan Kangı ile öpüşmek için eşi Hamdi Alkan’dan izin alması hakkında, "Yok canım, tiyatro değildir o" ifadelerini kullanmıştı.

    Kılıç'ın bu sözleri ile ilgili konuşan ünlü isim, "Bunlar klasik konservatuvarlı kompleksleri. Ben bir alaylı olarak yıllardır çok alışığım bu triplere. Sette de çok karşılaşıyoruz. Önemsediğim mevzular değil, bazen kendimi Hülya Avşar gibi hissediyorum. Gündeme gelmek isteyen bana taş atar oldu. İşte bir tiyatro oyunundaki bu sahne, onun tiyatro oyunun reklamını da yaptı. İşin özeti bu aslında diyebilirim." açıklamasını yaptı.

  • KENAN DOĞULU

    Hatay, 2022'yi Kenan Doğulu konseriyle karşıladı. Soğuk havaya aldırış etmeden konser alanını dolduran binlerce Hataylı, hem Doğulu'nun şarkılarına eşlik etti hem de 2022'ye sımsıcak bir "merhaba" dedi.

    Kenan Doğulu, "Yaparım Bilirsin", "Sımsıkı", "Çakkıdı" gibi en sevilen şarkılarını bu kez Hataylılar için söyledi. Saatler gece yarısını gösterdiğinde Hataylılar, Kenan Doğulu ile birlikte yeni yılı coşku içinde birlikte karşılamanın mutluluğunu yaşadı.

    Ünlü şarkıcı, Hatay'da olmaktan çok mutlu olduğunu, çok güzel ağırlandıklarını ve Hatay'dan çok güzel anılarla döneceklerini belirtti.

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