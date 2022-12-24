Yeni yılda brüt asgari ücret 10.008 TL, net asgari ücret ise 8.506,80 TL olarak uygulanacak. Asgari ücret 2022’nin temmuz ayına göre yüzde 54,7, ocak ayına göre ise yüzde 100 oranında arttı. Asgari ücret, çalışanların eline geçen kazancın yanı sıra birçok başka unsuru da etkiliyor. Bunlar arasında işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği de yer alıyor. Kasım ayında Türkiye İş Kurumu’ndan 408 bin 805 kişi işsizlik ödeneği aldı.

İşsizlik ödeneği, Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) bildirilen prime esas kazancın son 4 aylık ortalamasının yüzde 40’ı üzerinden bağlanıyor. Prime esas kazanç genel olarak bordrodaki brüt ücret üzerinden gösteriliyor. Her ne kadar 4 aylık ücretin yüzde 40’ı oranında işsizlik maaşı bağlanıyorsa da kişinin kazancı ne olursa olsun işsizlik maaşı brüt asgari ücretin yüzde 80’ini aşamıyor.

Bu yılın temmuz – aralık döneminde brüt asgari ücret 6.471 TL olarak uygulandı. Buna göre, halen en düşük işsizlik maaşı damga vergisi kesildikten sonra 2.568,75 TL olarak ödeniyor. Yeni yılda ise en düşük işsizlik maaşı 3.972,82 TL’ye yükselecek.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, işsizlik ödeneğinin tavanı brüt asgari ücretin yüzde 80’i ile sınırlı bulunuyor. Şu an itibarıyla işsizlik ödeneğinde 5.137,50 TL tavan uygulanıyor. Ocak ayından itibaren ise işsizlik maaşının tavanı damga vergisi hariç 7.945,63 TL’ye yükselecek.

SON 4 AYLIK BRÜT ÜCRETİ 12.942 TL’NİN ÜZERİNDE OLANLAR ETKİLENECEK

Öncelikle şunun altını çizelim. Yeni yılda işsizlik maaşında yapılacak artış, şu an işsizlik maaşı almakta olanların hepsinin maaşında otomatik olarak artış olacağı anlamına gelmiyor.