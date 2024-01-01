Yeni yıla sahnede girenler
2024'e sahnede çalışarak giren ünlü şarkıcılar; yeni yılın sağlık, mutluluk, huzur ve barış getirmesini diledi
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HÜLYA AVŞAR (SAPANCA)
Yeni yılı sahnede karşılayan Hülya Avşar, geri sayımdan sonra herkese mutlu ve huzurlu bir yıl diledi.
Hülya Avşar, özel günlerde ailesiyle olma geleneğini de bozmadı. Avşar'ın sahne programını kızkardeşleri Leyla Avşar, Helin Avşar ve kuzenleri de seyretti.
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SİBEL CAN (İSTANBUL)
Sibel Can, yılbaşı için geri sayıma ‘Padişah’ şarkısıyla girdi. Tüm misafirlerin gecenin başından sonuna kadar tüm şarkılara dev koro şeklinde eşlik ettiği konserde, Can, Türk sanat müziği, Türk halk müzik ve arabesk şarkıları seslendirdi. Can, yeni yeni yılı; "Yeni yılda herkese önce sağlık, sonra huzur ve mutluluk diliyorum. Dilerim herkes yeni yılda gönüllerinden geçenleri gerçekleştirebilirler. Yine müzik dolu bir yıl olsun" diyerek kutladı.
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EROL EVGİN (ANTALYA)
Erol Evgin, yeni yıla 'Sevdan Olmasa' ile girdi. Evgin, yeni yıl için geri sayım yaparken yurtta ve dünyada barış diledi.
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TUĞBA ÖZERK (İSTANBUL)
Orkestra arkadaşlarıyla birlikte hareketli şarkılarını seslendiren Tuğba Özerk, yeni yıla; "2023 ülkemiz ve tüm dünya için üzücü geçti. Kutlu olsun 2024... Tepeden tırnağa umut, baştan sona gerçek her zerresi mutluluk, barış ve aşk dolu geçsin" diyerek girdi.
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DERYA ULUĞ (KIBRIS)
Derya Uluğ, konseri öncesi gazetecilere verdiği röportajda; "Yılı Spotify listesinin zirvesinde bitirdik. Hedefimize ulaştığımız için çok mutluyuz" dedi.
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DERYA BEDAVACI (İSTANBUL)
Sahne öncesi basın mensuplarının yeni yılını kutlayarak sorularını yanıtlayan Derya Bedavacı, muhabirlerin “Sizce noel baba nereli?” sorusuna “Noel babanın Antalyalı olduğunu söyleyen bile var ama bence noel baba Sivaslı gardaş” diyerek herkesi kahkahalara boğdu…
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EMRAH (İSTANBUL)
Emrah, 15 yıl sonra yılbaşı gecesi konseri için sahneye çıktı. 1 Ocak doğum günü olan Emrah, sahneye gelen pasta ve kızıyla oğlunun doğum günü mesajlarının dev led ekranlara yansımasıyla gözyaşlarını tutamadı. Emrah duygularını; "İyi ki onlar benim çocuklarım, ben de iyi ki onların babasıyım. Dünya bir yana, çocuklarım bir yana. Bu mutluluk tarif edilemez" şeklinde dile getirdi. Emrah, yeni yılı ise; "Yeni yıl tüm güzellikleri ile gelsin. Herkese, sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir yeni yıl diliyorum" diyerek kutladı.
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BURAY (KIBRIS)
Buray, sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 2023'ün kendisi için verimli bir yıl olduğunu belirten Buray; "2023'te 53 farklı ülke gezdim. Barış Manço’nun yolunda ilerliyorum" dedi. Yeni yıl pastasını sahnede kesen Buray’a kendisini izlemeye gelen Selçuk Yöntem ve Oya Başar da eşlik etti.
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ÖMÜR GEDİK (İSTANBUL)
Ömür Gedik'in sahne aldığı mekânda Kadın Voleybol Takımı oyuncuları da vardı. Gedik, yeni yıla 'Erik Dalı' ile milli voleybolculardan alkış aldı.
Ömür Gedik, ‘yeni yılda kırmızı giyilir' klişesinden kurtulmak istediğim için gümüşü tercih ettim. Gümüşün sağlık, barış, başarı ve mutluluk getireceğine eminim. Kalıpları yıktığımız bir yıl olmasını diliyorum’ dedi.
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FERHAT GÖÇER (SAPANCA)
Ferhat Göçer yeni yıl programında, yeni bir rekora imza atarak 1 buçuk saatte 50 şarkıyla sevenlerini coşturdu. Göçer, sahnede yaptığı konuşmada, barış ve huzur dolu bir 2024 yılı dilediğini ifade ederek, Cumhuriyetin 100’üncü yılını da unutmadı ve ‘Senden Daha Güzel’ şarkısını seslendirdi.
Ferhat Göçer; ayrıca beraberlik vurgusu yaparak kutuplaşmanın ülkenin felaketi olduğunu dile getirerek “Tüm görüşlerin hassasiyetlerine saygı duyduğumuz, empati, hoşgörü ve anlayışın geliştiği bir yıl olmasını dilerim” dedi.
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CENK EREN (AFYON)
Sevilen şarkılarını müzikseverlerle birlikte söyleyen Cenk Eren, duygularını; “2024 bize sağlık, huzur ve mutluluk getirsin. 2023’de ülkece çok canımız yandı inşallah bu acıları bir daha yaşamayız” diyerek dile getirdi.
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İREM DERİCİ (KIBRIS)
İrem Derici’nin konseri sırasında sevenleriyle bol bol fotoğraf çektirdi. Derici, herkese harika bir 2024 diledi.
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GÜLBEN ERGEN (ESKİŞEHİR)
Gülben Ergen, 2024’ün gelişini, Eskişehirli hayranlarıyla kutladı. Ergen, bereket getirmesi için sahnede tuz serpti.
Gülben Ergen, konser sonunda Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Suudi Arabistan’daki maçla ilgili aldıkları kararından çok etkilendiğinden söz ederek finali ‘10. Yıl Marşı’ ile yaptı.
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SİMGE (ÇEŞME)
2023’te kariyerine odaklanan Simge, yeni yılda kendisi için aşk diledi. Simge “2023’ü asla unutmayacağım. Kalbimde hep ayrı bir yeri olacak bir yıl geçirdim. Yaşadığım her ana şükrediyorum. 2024’ten ise artık aşk diliyorum” dedi.
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MELİKE ŞAHİN (İSTANBUL)
2023’e veda gecesinde ünlü şarkıcının dilinde iyi dilekler vardı. Şahin; “Çok iyi olsun her şey sağlıkla gelsin, mutlulukla gelsin, iç huzuruyla gelsin, çok şahane bir sene olsun inşallah” dedi.
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