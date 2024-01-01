Yeni yıla sahnede girenler

FERHAT GÖÇER (SAPANCA)

Ferhat Göçer yeni yıl programında, yeni bir rekora imza atarak 1 buçuk saatte 50 şarkıyla sevenlerini coşturdu. Göçer, sahnede yaptığı konuşmada, barış ve huzur dolu bir 2024 yılı dilediğini ifade ederek, Cumhuriyetin 100’üncü yılını da unutmadı ve ‘Senden Daha Güzel’ şarkısını seslendirdi.

Ferhat Göçer; ayrıca beraberlik vurgusu yaparak kutuplaşmanın ülkenin felaketi olduğunu dile getirerek “Tüm görüşlerin hassasiyetlerine saygı duyduğumuz, empati, hoşgörü ve anlayışın geliştiği bir yıl olmasını dilerim” dedi.