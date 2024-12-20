Yeni yıla İş Kültür kitapları ile merhaba!
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndan düşünce dünyasını zenginleştiren, ilham veren, her yaştan okura hitap eden kitaplar yılın son ayında da raflardaki yerini aldı. İş Kültür, yeni yıla girerken okurlarına Hasan Âli Yücel Klasikleri, Dünya Edebiyatı, Modern Klasikler, Türk Edebiyatı Klasikleri, İnceleme-Araştırma, İş Yönetimi, Biyografi, Sanat ve Çocuk dizilerinden keyifle okunacak bir seçki sunuyor
- 1
Dünya Edebiyatı
1984 (İLLÜSTRASYONLU ÖZEL BASKI)
George Orwell
Çeviren: Bülent O. Doğan
Resimleyen: André Carrilho
1984, 20. yüzyılda yazılmış en güçlü metinlerden biridir. Orwell’in 1949’da yayımlanan karşı-ütopyacı romanı, kâbusu andıran bir gelecek vizyonuyla her kuşaktan okuru derinden etkilemiştir. Belleksiz ve muhalefetsiz bir toplum tehlikesine karşı sarsıcı bir uyarıdır. Bugün 1984’e atıfta bulunmadan totaliter rejimlerden, propagandadan ve gerçeğin saptırılmasından söz etmek neredeyse imkânsızdır. Romanın etkisi yayımlanışının üzerinden geçen yetmiş yılı aşkın sürede hiç azalmadığı gibi daha da artmış, adeta kolektif belleğimize kazınmıştır. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 1984’ü bu kez André Carrilho’nun, ölümsüz yapıtın gücüne güç katan eşsiz illüstrasyonlarıyla sunuyor.
- 2
Modern Klasikler
ASİ RUHLAR – MÜZİK – YERYÜZÜ TANRILARI
Halil Cibran
Çeviren: Kenan Sarıalioğlu
Halil Cibran Asi Ruhlar’da (1908) insan ruhuna ve kalbine ket vuran her türlü geleneğe ve yasaya karşı çıkıyor: “Verde’l Hânî” ve “Gelin Yatağı” kadınlar için bir hapishaneye dönüşen evlilik kurumunu ve namus mefhumunu sorgularken, “İmansız Halil” yozlaşmış iktidara çanak tutan kiliseyi eleştiriyor. Sağlığında yayımlanan son yapıtı Yeryüzü Tanrıları’nı (1931) Cibran bir mektubunda şöyle açıklıyor: “Yeryüzü Tanrıları insandaki üç temel doğal gücü simgeliyor: güç arzusu, dünyayı yönetme arzusu ve aşk.” El-Muhacir gazetesinde yayımlanan Müzik’teyse (1905) Cibran, tutkuyla sevdiği bu sanata dair duygu ve düşüncelerini konusuna yaraşan ezgisel, lirik bir dille aktarıyor. Bu eserler Cibran’ın dünya görüşünün çeşitli yön ve evrelerinin yanı sıra yazarlığının kapsamını da gözler önüne seriyor.
- 3
Biyografi
BENJAMIN FRANKLIN
Walter Isaacson
Çeviren: İsmail Hakkı Yılmaz
ABD’nin kurucu babalarından Benjamin Franklin (1706-1790), ülkenin gelmiş geçmiş en önemli yayıncılarından, bilim insanlarından, mucitlerinden, siyasetçilerinden ve diplomatlarından biridir. Paratoneri, bifokal gözlük camını, temiz yanışlı sobayı icat etmiş, kendi adını taşıyan bir yazı fontu geliştirmiştir. ABD’nin posta zincirini oluşturmuştur. İnsanların hayat kalitesini yükseltecek toplumsal projelere kafa yorarak yaşadığı şehirde ödünç kitap veren kütüphaneyi, üniversiteyi, itfaiyeyi, sigorta sistemini kurmuştur. Gazeteci olarak izlediği yayın politikasıyla ABD’ye özgü saf mizahın ve felsefi pragmatizm anlayışının gelişmesine katkıda bulunduğu gibi, basın ve ifade özgürlüğünün yılmaz savunucuları arasında yer almıştır. Pratik bir siyasetçi olarak Kuzey Amerika’nın doğu kıyısında yer alan İngiliz kolonilerini birleştirip federal modele dayalı ulusal bir hükümet oluşturmayı amaçlayan ufuk açıcı planlar ortaya atmış; ABD anayasasını mümkün kılan politik uzlaşmayı yaratan önergeyi o vermiştir. Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi’nin orijinalinde kendi el yazısıyla yaptığı düzeltmeler, bugün hâlâ görülebilmektedir. Bu başarılarına rağmen orta sınıfın erdem ve değerlerine bağlı kalmış, işinin başındaki sıradan insanın bilgeliğine inanmış ve hayatı boyunca kendisini “Matbaacı B. Franklin” olarak tanıtmış olan bu önemli ismin biyografisini, Time dergisi genel yayın yönetmenliği yapmış bir gazeteci olan Franklin dışında Albert Einstein ve Steve Jobs biyografileriyle ses getiren Walter Isaacson kaleme aldı.
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- 4
İnceleme-Araştırma
DEMİRYOLU VE KENT - 19. YÜZYILDA OSMANLI BALKAN ŞEHİRLERİNİN MEKÂNSAL DEĞİŞİMİ
Ahmet Erdem Tozoğlu
On dokuzuncu yüzyılda Babıali’nin Rumeli’ye ilişkin önceliklerinden biri liman şehirleri ile iç merkezleri birbirine bağlayacak ve bunları Dersaadet’e ulaştıracak bir demiryolu ağının kurulmasıydı. Demiryollarının Osmanlı şehirlerine varışı, Balkanlarda modernite deneyimini canlandırdığı gibi, bu şehirlerin ve şehirlilerin kendileri dışındaki dünyaya ekonomik ve sosyal ağlar üzerinden entegre olabilmelerini kolaylaştırdı. Demiryolları yalnızca şehirleri bağlamakla kalmadı, aynı zamanda Osmanlı coğrafyasının sosyal, ekonomik ve mekânsal dokusunu da kökten değiştirdi. Ahmet Erdem Tozoğlu’nun Demiryolu ve Kent adlı bu çalışması, okurlarını Osmanlı Balkan şehirlerinin iç içe geçmiş hikâyelerine ve İstanbul'dan başlayarak Balkanlara uzanan demiryolu ağının şehirler üzerindeki etkileyici serüvenine tanıklık etmeye çağırıyor. İstanbul’dan Selanik’e, Manastır’dan Edirne ve Dedeağaç’a kadar uzanan bu modernleşme ve dönüşüm yolculuğunda, arşiv belgeleri, edebi eserler ve göz alıcı görsellerle zenginleştirilmiş bir anlatı yer alıyor. Kitapta, Türkiye’de bugüne kadar daha çok ekonomik, siyasi ve askeri açılardan ele alınan demiryolları tarihine dair sosyal ve kültürel bir perspektif sunuluyor.
- 5
DESCARTES
Desmond M. Clarke
Çeviren: Nur Nirven – Berkay Ersöz
Günümüzde en çok Yöntem Üzerine Konuşma ve Meditasyonlar adlı eserleriyle ilgi gören Fransız filozof ve matematikçi René Descartes (1596-1650), felsefesinde ve dünya görüşünde, Rönesans’tan itibaren oluşmaya başlayan yeni bilim anlayışı ile yeni kültürün temel ilkelerini senteze ulaştıran düşünürdür. En çok “Düşünüyorum, öyleyse varım” sözüyle hatırlansa da düşünce tarihine yaptığı esas katkı, kendinden sonraki dönemin yeni sorularının da çıkış noktası olan bu sentezdir. Descartes, Cizvit okulu ve Poitiers Üniversitesi’nde felsefe ve matematik dahil mükemmel bir eğitim almıştır. Doğru ve güvenilir sonuçlar getiren matematiğin kazandığı sarsılmazlığı ve hızı, bilgiyi bilme yolu olarak en sistemli biçimde model alan on yedinci yüzyıl felsefecisidir. Böylece matematik dehasıyla Kartezyen koordinat sistemini ve analitik geometriyi kurarken felsefede de on yedinci yüzyıl rasyonalizminin temelini atmıştır. Descartes’ın teolojiye, felsefeye ve bilime yönelik geniş kapsamlı ilgisini ele alarak kariyeri boyunca entelektüel gelişmesinin izini süren bu biyografiyi, İrlanda Ulusal Üniversitesi’nde felsefe profesörü olan Desmond M. Clarke kaleme almıştır. Clarke, sonuncusu Descartes’ Theory of Mind olmak üzere, Descartes ve on yedinci yüzyıl felsefesi üzerine çok sayıda kitabın yazarıdır.
- 6
İş Yönetimi
FINANCIAL TIMES STRATEJİ REHBERİ
Richard Koch
Çeviren: Ümit Şensoy
Financial Times Strateji Rehberi, 25 yıldan beri en kapsamlı ve rahat okunan strateji rehberi olmuştur. Şimdi tamamen güncellenmiş olarak ve yeni bir içerikle sunulan bu kitap hem şirket düzeyinde hem de iş birimi düzeyinde geniş bir genel bakış, dünyanın önde gelen stratejik düşünürleri hakkında A’dan Z’ye ayrıntılı bilgi ve kendi stratejinizi geliştirmek için belli başlı stratejik araç ve teknikleri sunuyor. Richard Koch kendi deneyimleri ve dünyanın ileri gelen stratejistleriyle söyleşilerini temel alarak başarılı bir strateji yaratma, uygulama ve anlamanın bütün kritik adımlarını keşfetmenize yardımcı oluyor. Tanımak istediğiniz stratejik modellere ve düşünürlere erişmek için kolay okunan ve jargondan arınmış bir rehber niteliğindeki Financial Times Strateji Rehberi, hangi soruları sormanız gerektiğini, onların yanıtlarını nasıl bulacağınızı ve atmanız gereken adımları açıklıyor.
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- 7
Türk Edebiyatı Klasikleri
HALÛK’UN DEFTERİ – ŞERMÎN, SON ŞİİRLER (BÜTÜN ŞİİRLERİ-3)
Tevfik Fikret
Günümüz Türkçesine Uyarlayan: Asım Bezirci
Edebiyatımızda Batılı sanat anlayışının yerleşmesinde büyük rol oynayan ve entelektüel kişiliğiyle kalıcı izler bırakan Tevfik Fikret’in Halûk’un Defteri isimli eseri, Meşrutiyet’ten sonra yazdığı şiirleri içine alıyor. Şiirlerinde imge ve duyguya oranla düşünce, bireysel boyuta oranla toplumsal eğilim ağır basıyor. Kitaba adını veren birinci bölümde şair, gençliğin ve geleceğin simgesi olarak oğlu Halûk’a -inanç ve içtenlikle- sesleniyor. Onu yarından umutlu olmaya, yurdunun yükselmesi, özgürlüğe kavuşması için çalışmaya, hayata, gerçeğe, insana, bilime bağlı kalmaya, zulme ve haksızlığa başkaldırmaya çağırıyor.
- 8
HÜRREM
Jean Desmares
Çeviren: Nihan Özyıldırım
Hakkında çok az bilgi bulunan Fransız oyun yazarı Desmares’ın 1643’te yayımlanan eseri Hürrem, Osmanlı sarayındaki iktidar ilişkilerini trajik bir aşk hikâyesi etrafında oyunlaştırıyor. Entrikalar, vehimler, strateji ve taktik hamlelerle bezeli egzotik bir saray imgesi çizen metnin dramatik gerilimini bir yandan Sultan Süleyman ile Hürrem arasındaki çatışmalı aşk, diğer yandan Süleyman’ın önceki cariyesiyle Hürrem arasındaki rekabet oluşturuyor. Hürrem, Sultan Süleyman’a duyduğu kuvvetli aşkın peşinden giden, oğullarının geleceği için ölüm de dahil her şeyi göze alan güçlü bir kadın karakter olarak temsil ediliyor. Bu karakterin tek bir arzusu var: Sultan Süleyman ile evlenmek. İlahi yasalar ile insani yasalar arasında kalan Sultan Süleyman ve yaşamı pamuk ipliğine bağlı bir kadın olarak Hürrem, saray içi skandallara ve kültürel çalkantılara rağmen evliliğin kapısından içeri giriyor.
- 9
Hasan Âli Yücel Klasikleri
TAN KIZILLIĞI – AHLAKİ ÖNYARGILAR ÜZERİNE DÜŞÜNCELER
Friedrich Nietzsche
Çeviren: Mustafa Tüzel
Geleneksel din, ahlak ve felsefe anlayışlarını kendine özgü yoğun ve çarpıcı bir dille eleştiren en etkili çağdaş felsefecilerden Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844-1900), Bonn Üniversitesi’nde teoloji okumaya başladı, daha sonra filolojiye yöneldi. Leipzig Üniversitesi’nde öğrenimini sürdürdü. Henüz öğrenciyken Basel Üniversitesi filoloji profesörlüğüne aday gösterildi. 1869’da sınav ve tez koşulu aranmadan, yalnızca yazılarına dayanarak doktor unvanı verilen Nietzsche profesörlüğü sırasında klasik filoloji çalışmalarından uzaklaştı ve felsefeyle uğraşmaya başladı. Tragedyanın Doğuşu, Zamana Aykırı Bakışlar, İnsanca Pek İnsanca (Karışık Kanılar ve Özdeyişler, Gezgin ve Gölgesi), Tan Kızıllığı, Şen Bilim, Böyle Söyledi Zerdüşt, İyinin ve Kötünün Ötesinde, Ahlakın Soykütüğü, Ecce Homo, Wagner Olayı, Dionysos Dithyrambosları, Putların Alacakaranlığı, Deccal ve Nietzsche Wagner’e Karşı, başlıca büyük eserleri arasında yer alıyor.
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- 10
Modern Türk Edebiyatı Klasikleri
VASSAF BEY
Memduh Şevket Esendal
Memduh Şevket Esendal, Vassaf Bey romanını, hayatları adeta “öldürülenlere” umut vermek için yazıyor; ölümden sonra başkalarını mutlu etmek dileğindeki yaşını başını almış, görmüş geçirmiş Vassaf Bey’i anlatıyor. Vassaf Bey yeni bir yaşam kurulması için kendi görmediği zamanın akışını adeta yeniden yaratıyor.
- 11
Çocuk Kitapları
HAYVANAT BAHÇESİNDE YENİ YIL
Sophie Schoenwald | Resimleyen: Günther Jakobs | Çeviren: Duygu Türker
Çocuk-Okul Öncesi
Hayvanat bahçesinde yeni yıl coşkusu başlıyor! Yeni yıl yaklaşırken kirpi ve arkadaşları hem büyük bir kutlama yapacak hem de birbirlerine hediye vereceklerdi. Kirpi en sevdiği papyonu zürafaya, zürafa elinden bırakmadığı aynasını hipopotama hediye etti. Ne yazık ki kimse hediyesinden memnun kalmadı… Kahramanımız kirpi, bu duruma acilen bir çözüm bulmaya karar verdi! Yılın en güzel zamanında paylaşmak ve başkalarını mutlu etmek üzerine eğlenceli bir öykü…
- 12
TARÇIN İLE YENİ YIL
Andreas König | Resimleyen: Günther Jakobs | Çeviren: Duygu Türker
Çocuk-Okul Öncesi
Yeni yıl yaklaşırken Tarçın ve arkadaşları çok heyecanlıydı. Ancak Orman Gazetesi’nde okudukları haber hepsini derinden sarstı: Noel Baba hastalandığı için hediye dağıtacak kimse kalmamıştı. Tarçın ve arkadaşları bu duruma hemen bir çözüm bulmaya karar verdi. Hediyelerin karıştığı, eğlenceli ve sürpriz dolu bir öyküye hazır mısınız?
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- 13
MUTLU YILLAR PANÇO
Chris Chatterton | Resimleyen: Chris Chatterton | Çeviren: Ahu Ayan
Çocuk-Okul Öncesi
Yeni yıl kapıda! Kahkahayla, lezzetli yiyeceklerle, oyunlarla ve komik desenli kazaklarla dolu bir akşam yaklaşıyor. Ama Panço gibi bir huysuz için bunlar o kadar da hoş değil... Huysuz Panço, yılbaşını hiç ama hiç sevmiyor. Acaba bir gün fikri değişir mi dersiniz?