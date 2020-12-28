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Yeni Yıla Girerken SHOW TV'DE Eğlence Sizi Bekliyor!

Ailenizle birlikte, sımsıcak, kahkaha dolu harika bir eğlence sizin için geliyor. İşte SHOW TV'de yılbaşı yayın akışı...

28.12.2020 - 23:21 | Güncelleme: ABONE OL
Yeni Yıla Girerken SHOW TV'DE Eğlence Sizi Bekliyor!

Yeni yıl için geri sayım başladı. 2021'e gireceğimiz bu mutlu günde SHOW TV'de eğlence doruğa çıkacak! İşte merakla beklenen SHOW TV yılbaşı programları...

2021'e kahkahalarla, şarkılarla, gümbür gümbür girmeye hazır olun. Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel, Perşembe saat 20.00'de,

Eğlence bitmiyor, evimizde Show'la kalmaya devam ediyoruz. Eltilerin Savaşı TV'de ilk kez Cuma saat 20.00'de,

Küçük bir yalandan büyük bir aşk doğuyor... Nasipse OlurCumartesi saat 20.00'de,

Haftanın son gününde de film keyfi devam ediyor. Ağır Romantik TV'de ilk kez Pazar saat 20.00'de Show TV'de.

Yeni yıla girerken eğlenceyle kal, Show'da kal!

İşte Show TV Yılbaşı Haftası Tanıtımı;

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