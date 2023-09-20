Yeni nesil Tiguan'ın üzerindeki örtü kalktı
Alman otomotiv üreticisi Volkswagen, bugüne kadar tüm dünyada 7.5 milyon adet satılan SUV modeli Tiguan'ı yeniledi. Üçüncü nesli ile yollara çıkmaya hazırlanan otomobil, yeni jenerasyonunda daha fazla elektrikli güç seçeneği sunacak. Kabin içinde de daha çok 'dijitalleşen' yeni Tiguan, 2024 yılında satışa sunulacak...
- 1
Volkswagen'in C-segment SUV modeli Tiguan yenilendi.
- 2
Alman üreticinin en çok satılan otomobili unvanını geçtiğimiz yıllarda Golf'ten devralan Tiguan, üçüncü neslinde markanın yeni kimliği ve yeni teknolojileri ile tanıtıldı.
- 3
İlk iki nesli tüm dünyada 7.5 milyon adet satılan Tiguan, yeni neslinde daha yuvarlak hatları ile dikkat çekiyor.
-
- 4
Aracın ön ve arka far grubunda markanın elektrikli otomobil ailesi I.D.'den izler görülürken, aracın kaput altında da daha fazla elektrikli seçeneğe yer
- 5
Yapılan açıklamaya göre, plug-in hibrit seçenekte yer verilen 19.7 kWh batarya, aracın önceki nesle göre elektrikli menzilini 50 kilometre artırarak 100 kilometreye taşıdı.
- 6
İki ayrı hibrit motor seçeneği sunmaya başlayan Tiguan'da, her iki motorda da aynı batarya ve 113 beygir güç üreten elektrikli motor ile 1.5 litrelik benzinli motor görev yapıyor.
-
- 7
Bu güç seçeneklerinden biri 201 beygir güç ve 350 Nm tork üretirken, diğer ise 268 beygir güç ve 400 Nm tork değeri sunuyor.
- 8
Hibrit Tiguan'daki bataryanın, yüzde 10'dan yüzde 80 doluluğa 25 dakikada çıkabildiği de verilen bilgiler arasında.
- 9
Volkswagen Grubu'nun diğer modellerinde de kullanılan 148 beygir güç üreten versiyon da Tiguan'da yer alacak. Yarı hibrit motor seçeneğinde, 48 volt elektrik sistem benzinli motor ile birlikte görev yapıyor.
-
- 10
Tiguan bir diğer motor seçeneği de 2 litrelik benzinli ve dizel seçenekler. Benzinli cephesinde 201 beygir ve 261 beygir güç üreten versiyonlar bulunurken, dizel cephesinde ise 190 beygir güç üreten ünite görev yapıyor.
- 11
2 litrelik bu motorlar dört tekerlekten çekiş sistemi ile alınabilirken, önden çekişli 148 beygir güç üreten 2 litrelik dizel motorda tüketicilere seçenek olarak sunulacak.
- 12
Bütün Tiguan'larda markanın en son IQ.Light HD matrix LED farlarına yer verildiğini açıklayan Volkswagen, nesil değişimi ile birlikte otomobilin boyut artışı yaşadığını da aktardı.
-
- 13
Buna göre, yeni Tiguan öncüsüne göre 30 mm daha uzun ve bagaj hacminde de 37 litre artış yaşamış durumda.
- 14
Bu ölçüler sayesinde otomobilin iç mekanında yaşam alanında artış yaşandığı belirtilirken, bagaj hacminin de 652 litreye ulaştığı açıklanıyor.
- 15
Kabin içinde Volkswagen'in en son teknolojilerinin kullanıldığı yeni Tiguan'da, 12.9 yada 15 inchlik dijital multimedya ekranları alınabiliyor. Aracın, ses ve klima kontrolleri de dahil olmak üzere tüm kontrollerine ekran üzerinden erişilebiliyor
-
- 16
Tüm Tiguan'larda 10.25 inch boyutunda dijital gösterge tablosu görev yapıyor. Aracın orta konsolunda vites butonu görünümünde fakat otomobilin 'atmosferi'ni belirlemeye imkan tanıyan yuvarlak formlu bir buton bulunuyor.
- 17
Bu buton üzerinden ambiyans aydınlatma, şasi ve güç durumu kontrol edilebiliyor.
- 18
Vites topuzuna yer verilmeyen yeni Tiguan'da, aracın şanzımanı direksiyon yanındaki düğme vasıtasıyla kontrol edilebiliyor.
-
- 19
Tiguan'ın donanım paketleri ise önceki jenerasyonda olduğu gibi Life, Elegance ve R-Line isimlerini taşıyacak. Yeni Tiguan'ın anavatanı Almanya'da satışlarının Şubat 2024'te başlayacağı açıklandı.