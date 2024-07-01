Yeni Vergi Paketi iş dünyasına sunulacak! Vergi Paketi taslağında hangi maddeler var?
Vergide adaleti ve etkinliği sağlamayı amaçlayan yeni vergi taslağı çalışmaları sürüyor. Bugün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Vergi Paketini iş dünyasına görücüye çıkaracak. Peki, Vergi Paketinin taslağında ne gibi maddeler var? İşte, detaylar...
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Bir süredir gündemi meşgul eden Vergi Paketi üzerinde çalışmalar devam ediyor. 'Çok kazanandan çok, az kazanandan daha az vergi alınması' gibi amaçlarla hazırlanan Vergi Paketi bugün iş dünyası ile paylaşılacak ve iş dünyasının görüşlerinin alınmasının ardından hükümetin ve partinin ilgili organlarına iletilecek. Peki, Vergi Paketinin olası maddeleri nelerdir? İşte, detaylar...
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ENGELLİ BİREYLERİN ÖTV VERGİ İSTİSNASI KALDIRILABİLİR
Vergi Uzmanı Dr. Nedim Türkmen'n açıklamalarından konu başlıkları şöyle;
"Yeni vergi paketi dediğimizde KDV ve ÖTV artışı ön görülmüyor. Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisine ilişkin düzenlemeler var. Engelli bireylerin otomobil alımına ilişkin olarak ÖTV ve KDV'de istisnanın kaldırılması söz konusu." dedi.
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YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI ARTIYOR
Türkmen, yurt dışı harcanın da masada olduğunu söyledi, "Bunun dışında en önemli maddelerden bir tanesi Gelir İdaresi Başkanlığı taslağında yer alan yurt dışı çıkış harcanın 150 TL'den, 3 bin TL'ye çıkartılmasına ilişkin öneri." ifadelerini kullandı.
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"GELİR VE HARCAMA ARASINDAKİ FARKIN TAKİP EDİLMESİ LAZIM"
Türkmen sözlerine şöyle devam etti;
"35 yıllık bir maliyeci olarak bana göre en önemlisi, bu taslakta harcama ve tasarrufun kaynağını sorma uygulamasıydı. Şimdi bunun getirilmeyeceğini duyuyoruz.
Yani diyelim ki, 20 milyona çok lüks İngiliz bir otomobil aldınız, maliye sizi çağıracak ve diyecek ki 'biz sizin gelir vergisi beyanlarınıza baktık, kira gelirlenize baktık ama harcama yaptığınız parayla geliriniz arasında yüzde 20'den fazla fark var. Lütfen bunu bize izah edin.'
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"KAYNAK SORULMAYACAKSA TÜRKİYE'DE BİR ŞEY DEĞİŞMEZ"
Burada harcama ve tasarruftan hareketle geliri kavrama ve vergilendirme konusu gündeme getirilmişti ve burada mükellef hesap kartı uygulaması da getirilecekti. Şimdi bunun uygulanmayacağı söyleniyor.
Türkiye'de eğer bir vergi reformu olacak ancak harcama ve tasarrufun kaynağı sorulmayacaksa Türkiye'de hiçbir şey değişmez. Devletin hiçbir kurumu tarafından 'bu parayı nasıl kazandın, vergisini ödedin mi, nasıl harcıyorsun?' sorusunun sorulamadığı bir ülke olamaz.
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"TÜRKİYE'DE VERGİ ADALETSİZLİĞİ VAR"
Türkiye'de bir vergi adaletsizliği var; mali durum gözetilmiyor. Öğrenci de aynı vergiyi ödüyor, milyoner olan insan da. Burada Gelir ve Kurumlar Vergisinin payını artırmamız lazım. Gelir ve Kurumlar Vergisini artırmanız için birilerine 'parayı nereden buldun, nasıl harcadın?' sorularını sorman lazım.
Bunlar yok ama garson ve kuryeleri vergi içine almak gibi konudan uzaklaşıyoruz. Türkiye'de gerçek anlamda bir vergi reformu yapabilmek gerekiyor. Biz malı takip ediyoruz, parayı takip etmiyoruz. Biliyorsunuz ki parayı takip ettiğinizde suçluya ulaşıyorsunuz." ifadelerini kullandı.
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VERGİ PAKETİ HAKKINDA 1 TEMMUZ'DA İŞ DÜNYASI İLE GÖRÜŞÜLECEK
Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergide adalet ve etkinliğin sağlanması, kayıt dışılığın azaltılması ve çok kazanandan çok, az kazanandan daha az vergi alınması gibi amaçlarla hazırlanan taslak üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.
Pakette yer alan çok uluslu şirketlere asgari kurumlar vergisi, doğrudan vergilerin payını artırmak için yerel asgari kurumlar vergisi ve asgari gelir vergisi gibi uygulamalar konusundaki detaylar reel sektör temsilcilerine anlatılacak.
Türkiye'de vergilendirilmemiş alan bırakılmaması amacıyla yürütülen düzenleme çalışmalarının, Orta Vadeli Program'da yer alan hedefler doğrultusunda gelecek dönemde devam etmesi öngörülüyor. Bu paketlerle vergi sistemindeki etkinliğin artırılması da amaçlanıyor.