"GELİR VE HARCAMA ARASINDAKİ FARKIN TAKİP EDİLMESİ LAZIM"

Türkmen sözlerine şöyle devam etti;

"35 yıllık bir maliyeci olarak bana göre en önemlisi, bu taslakta harcama ve tasarrufun kaynağını sorma uygulamasıydı. Şimdi bunun getirilmeyeceğini duyuyoruz.

Yani diyelim ki, 20 milyona çok lüks İngiliz bir otomobil aldınız, maliye sizi çağıracak ve diyecek ki 'biz sizin gelir vergisi beyanlarınıza baktık, kira gelirlenize baktık ama harcama yaptığınız parayla geliriniz arasında yüzde 20'den fazla fark var. Lütfen bunu bize izah edin.'