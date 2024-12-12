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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Yeni Türkü Zorlu PSM sahnesinde

        Yeni Türkü Zorlu PSM sahnesinde

        "Bana Bir Masal Anlat Baba", "Aşk Yeniden" ve "Telli Telli" gibi unutulmaz şarkılarıyla hafızalara kazınan Yeni Türkü, 24 Ocak akşamı Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi'nde müzikseverlerle buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2024 - 00:22 Güncelleme: 12.12.2024 - 00:22
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        Sahne Yeni Türkü'nün
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        Ülkemizin müzik tarihine damga vuran şarkılara imza atan Yeni Türkü, 24 Ocak’ta Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde unutulmaz bir performans sergilemeye hazırlanıyor. “Bana Bir Masal Anlat Baba”, “Sezenler Olmuş”, ‘’Aşk Yeniden’’ ve “Telli Telli” gibi efsanevi eserleriyle nesilleri birbirine bağlayan grup, dinleyicileriyle bu özel gecede bir araya gelirken hem modern hem de geleneksel enstrümanları Batı müziği yapısıyla birleştirerek, Anadolu’nun derin kültürel mirasını günümüze taşıdığı ezgilerini 24 Ocak akşamı Zorlu PSM’de hayranlarıyla buluşturuyor. Yeni Türkü konserinin biletleri passo.com.tr'de satışa çıktı.

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        #Zorlu PSM
        #yeni türkü
        #konser
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