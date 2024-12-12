Yeni Türkü Zorlu PSM sahnesinde

Ülkemizin müzik tarihine damga vuran şarkılara imza atan Yeni Türkü, 24 Ocak’ta Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde unutulmaz bir performans sergilemeye hazırlanıyor. “Bana Bir Masal Anlat Baba”, “Sezenler Olmuş”, ‘’Aşk Yeniden’’ ve “Telli Telli” gibi efsanevi eserleriyle nesilleri birbirine bağlayan grup, dinleyicileriyle bu özel gecede bir araya gelirken hem modern hem de geleneksel enstrümanları Batı müziği yapısıyla birleştirerek, Anadolu’nun derin kültürel mirasını günümüze taşıdığı ezgilerini 24 Ocak akşamı Zorlu PSM’de hayranlarıyla buluşturuyor. Yeni Türkü konserinin biletleri passo.com.tr'de satışa çıktı.

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