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Toyota, Sakarya'daki fabrikasında ikinci nesil C-HR’ın üretimine başladı. Türkiye’de üretilen ilk şarj edilebilir hibrit (PHEV) otomobil olan yeni C-HR ile, Sakarya'daki tesis de Toyota’nın Avrupa’daki fabrikaları arasında şarj edilebilir otomobil ve batarya üreten ilk fabrika haline geldi.

Yapılan açıklamaya göre, yeni C-HR, Toyota Yeni Global Platformu (TNGA-2) üzerinde hibrit ve şarj edilebilir hibrit (PHEV) versiyonlarıyla üretilmeye başlandı.

308 milyon euro ilave yatırım ile üretimine başlanan yeni nesil C-HR ve PHEV batarya üretimi ile Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye’nin toplam yatırımı 2.5 milyar euroya ulaştı. Öte yandan, yeni C-HR, ihracat pazarlarına Avustralya ve Yeni Zelanda’yı da dahil ederek Okyanusya bölgesine ihracata başlamış oldu.

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Ayrıca, Sakarya’daki tesis bünyesinde yıllık 75 bin adet kapasiteli yeni batarya üretim hattı kuruldu.

1.8 Hibrit, 2.0 Hibrit, 2.0 Hibrit 4 Çeker ve 2.0 Şarj Edilebilir Hibrit versiyonları ile üretilen yeni C-HR’da, eskisine göre geri dönüştürülmüş malzeme kullanımı iki katına çıkarıldı.

Bu kapsamda, araç içi pek çok kaplama malzemesi ve plastik parçalardan oluşan 100’den fazla parça geri dönüştürülen malzemelerden üretiliyor.

'TÜRKİYE'NİN OTOMOTİVDEKİ STRATEJİK ROLÜNÜ VURGULUYOR'

Yeni nesil Toyota C-HR’ın hattan çıkış töreni Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Japonya Büyükelçisi Takahiko Katsumata, Toyota Avrupa (TME) Başkanı Yoshihiro Nakata, İcradan Sorumlu Genel Müdür Matthew Harrison, tedarikçi firmaların üst yöneticileri, Otomotiv Endüstrisi STK yöneticileri ve Sakarya yerel protokolünün katılımları ile gerçekleşti.

Yeni Toyota C-HR’ın üretim hattından çıkış töreninde konuşan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Genel Müdür ve CEO'su Erdoğan Şahin, "Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye olarak, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını yeni Toyota C-HR ile taçlandırmaktan büyük bir gurur duyuyoruz. Bu, sadece Türkiye için değil, aynı zamanda Toyota’nın Avrupa operasyonlarında elektrifikasyon dönüşüm merkezi haline gelmesine olanak sağlıyor. Bu, Türkiye’nin otomotiv alanındaki liderliğini ve stratejik rolümüzü bir kez daha vurguluyor" dedi.

Toyota Motor Avrupa Başkanı Yoshihiro Nakata da, "Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye’nin ileri mühendislik kabiliyeti, yüksek üretim kalitesi ve iş birliği ile hayata geçirilen yeni Toyota C-HR’ın üretime başlamasının büyük heyecanı içindeyiz. Şarj Edilebilir Hibrit versiyonları ve üretilen bataryaları ile birlikte yeni nesil Toyota C-HR, Toyota’nın 2035 yılında Avrupa’da sıfır karbondioksit hedefine katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı.