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Volkswagen'in SUV modeli Tiguan’ın, “Long Wheel Base” (LWB) versiyonu olan Allspace makyajlı versiyonuyla Türkiye’de satışa sunuldu.

2017’deki lansmanından bu yana dünya genelinde 1.5 milyon adetlik bir satış rakamına ulaşan Tiguan Allspace'in, dünya genelinde satılan tüm Tiguan‘ların yarısından fazlasını oluşturduğu bildirildi.

Yedi kişiye kadar yaşam alanı ve bin 920 litreye kadar bagaj alanı sunan yeni Tiguan Allspace'de, turbo beslemeli direkt enjeksiyonlu TSI motor görev yapıyor. 150 PS güç üreten 1.5 litre TSI motor, Aktif Silindir Yönetimi (ACT) teknolojisiyle gelirken, gücünü 7 vitesli DSG şanzımanla tekerleklere aktarıyor.

Yapılan açıklamaya göre, Tiguan Allspace, ilk defa sunulan Oryx Beyaz, Petrol Mavisi ve Mercan Kırmızı gibi yeni seçenekler de dahil olmak üzere sekiz farklı renk seçeneği ile satışa sunuluyor.

DONANIM PAKETLERİ YENİLENDİ

Tiguan Allspace’in donanım paketleri de makyaj ile birlikte yeniden düzenlendi. Life, Elegance ve R-Line olmak üzere üç farklı donanım seviyesinde satışa sunulan otomobil, iç mekanında Tiguan'ın 5 kişilik versiyonu ile benzer bir görünüme kavuştu.

Tüm ısıtma ve havalandırma fonksiyonları, orta konsoldaki yeni dijitalleştirilmiş kumanda paneli üzerinden kontrol edilirken, dokunmatik ve kaydırma hassasiyetine sahip yüzeyler fiziki kumandaların yerini aldı.

Araçta isteğe bağlı olarak sunulan Yarı Otonom Sürüş Asistanı “Travel Assist”in, yoğun trafik koşullarında ve dur-kalk trafikte aracı sürücü mühalesi olmadan ilerlettiği açıklanırken, Acil Durum Asistanı “Emergency Assist”, Proaktif Yolcu Koruma Sistemi “Proactive Passenger Protection System”, yaya algılama özelliğine sahip Ön Bölge Asistanı “Front Assist”, Adaptif Hız Sabitleyici “ACC”, Şerit Değiştirme Asistanı “Side Assist” gibi asistan sistemlerin de opsiyonel olarak sunulduğu belirtildi.