Volkswagen'in SUV modeli Tiguan’ın, “Long Wheel Base” (LWB) versiyonu olan Allspace makyajlı versiyonuyla Türkiye’de satışa sunuldu.
2017’deki lansmanından bu yana dünya genelinde 1.5 milyon adetlik bir satış rakamına ulaşan Tiguan Allspace'in, dünya genelinde satılan tüm Tiguan‘ların yarısından fazlasını oluşturduğu bildirildi.
Yedi kişiye kadar yaşam alanı ve bin 920 litreye kadar bagaj alanı sunan yeni Tiguan Allspace'de, turbo beslemeli direkt enjeksiyonlu TSI motor görev yapıyor. 150 PS güç üreten 1.5 litre TSI motor, Aktif Silindir Yönetimi (ACT) teknolojisiyle gelirken, gücünü 7 vitesli DSG şanzımanla tekerleklere aktarıyor.
Yapılan açıklamaya göre, Tiguan Allspace, ilk defa sunulan Oryx Beyaz, Petrol Mavisi ve Mercan Kırmızı gibi yeni seçenekler de dahil olmak üzere sekiz farklı renk seçeneği ile satışa sunuluyor.
DONANIM PAKETLERİ YENİLENDİ
Tiguan Allspace’in donanım paketleri de makyaj ile birlikte yeniden düzenlendi. Life, Elegance ve R-Line olmak üzere üç farklı donanım seviyesinde satışa sunulan otomobil, iç mekanında Tiguan'ın 5 kişilik versiyonu ile benzer bir görünüme kavuştu.
Tüm ısıtma ve havalandırma fonksiyonları, orta konsoldaki yeni dijitalleştirilmiş kumanda paneli üzerinden kontrol edilirken, dokunmatik ve kaydırma hassasiyetine sahip yüzeyler fiziki kumandaların yerini aldı.
Araçta isteğe bağlı olarak sunulan Yarı Otonom Sürüş Asistanı “Travel Assist”in, yoğun trafik koşullarında ve dur-kalk trafikte aracı sürücü mühalesi olmadan ilerlettiği açıklanırken, Acil Durum Asistanı “Emergency Assist”, Proaktif Yolcu Koruma Sistemi “Proactive Passenger Protection System”, yaya algılama özelliğine sahip Ön Bölge Asistanı “Front Assist”, Adaptif Hız Sabitleyici “ACC”, Şerit Değiştirme Asistanı “Side Assist” gibi asistan sistemlerin de opsiyonel olarak sunulduğu belirtildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!