'Türkiye ilk 5 ülke arasına girecek'

Fransız otomotiv üreticisi Peugeot'un SUV modelleri 3008 ve 5008, makyajlı versiyonları ile Türkiye'de satışa sunuldu. Tasarımlarında güncelleme yapılan her iki model de makyaj ile birlikte yeni donanım özelliklerine kavuştu.

Fakat, SUV modellerdeki makyaj operasyonun ayrıntılarına geçmeden önce, yeni 3008 ve 5008'in Türkiye lansmanında açıklamalarda bulunan Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç'ın verdiği mesajlara bakmakta yarar var.

Sektöre ve markanın geleceğine yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulunan Anaç, otomotiv pazarının 2021'de büyümesini sürdüreceği tahmininde bulundu.

Anaç, "Pazarın 2021 yılında 2020'nin üzerinde seyredeceğini öngörüyoruz. Yılın ilk çeyreği biraz durgun geçebilir, fakat sonrasında satışların artacağını tahmin ediyoruz. Bu varsayımın altında birçok parametre var. Çok olağanüstü şeyler olmazsa, tahminlerimiz bu yönde" dedi.

2020 yılı boyunca otomotiv pazarında devam eden araç bulma sorununa da değinen Anaç, "Araç bulunurluğu sorunu talebin yavaşlaması nedeniyle Kasım ayında azaldı. Aralık ayında talebi karşılayabilecek stokumuz var. 2021 yılında ise araç bulunurluğu pandeminin seyrine bağlı olarak değişir. Salgın tüm dünyada üretimi aksatıyor ve tedarik zincirlerini olumsuz etkiliyor" bilgilerini paylaştı.

HEDEF DÖRDÜNCÜLÜK

Peugeot'nun Türkiye'de 2021 yılını 50 bin satış rakamı ile kapatmayı planladığını kaydeden Anaç, önümüzdeki yıl Türkiye'de en çok satış yapan dördüncü marka olmak istediklerini söyledi.

İbrahim Anaç, Peugeot Türkiye'nin son yıllardaki performansı ile Peugeot'nun global satışları içerisinde ilk 10'a girdiğini, yakın bir gelecekte ise Türkiye'nin Peugeot'un en çok araç sattığı ilk 5 ülkeden biri olacağının altını çizdi.

Yeni yılda Türkiye'ye gelecek modeller hakkında da bilgiler paylaşan Anaç, 208 modelinin yılın ilk aylarında satışa sunulacağını, elektrikli araçlarla ilgili de 2021 yılı için sürprizler olabileceğini aktardı.

MAKYAJ ÖN YÜZDE YOĞUNLAŞMIŞ

Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç'ın açıklamalarının ardından, gelelim makyajlı 3008 ve 5008'e.

Aynı platforma, aynı güç seçeneklerine, aynı kokpite ve temelde aynı tasarıma sahip bu iki Fransız SUV'un tek farkının koltuk sayısı olmasından yola çıkarak, araçtaki değişimleri daha çok satılan 3008 özelinde ele alalım.

Öncelikle, makyaj ile birlikte otomobilin genel tasarım hatlarının korunduğu, aracın ön yüzünde ise markanın yeni kimliğine uygun olacak şekilde değişiklikler yapıldığı görülüyor.

Çerçevesiz ızgara, yeni far tasarımı, 2008 ile 508 gibi modellerde karşımıza çıkan ve sinyal lambası ile gündüz farı görevi gören 'aslan dişi' formundaki LED aydınlatmalar dış tasarımda makyajın getirdiği yenilikleri oluşturuyor. Ayrıca, kaputta marka ismi yerine model ismine yer verilmesi de yine Peugeot'un yeni kimliğinin bir yansıması olarak karşımıza çıkıyor.

3008'in profilinde herhangi bir değişim yaşanmazken, otomobilin arkasında ise stop grubunun LED aydınlatmasında güncellemeye gidildiği göze çarpıyor.

İÇ MEKAN AYNEN KORUNMUŞ

Fransız SUV'un dış tasarımındaki sınırlı değişim, iç mekana geçildiğinde ise yerini sadece ayrıntılara bırakıyor.

Tasarımında herhangi bir değişime gidilmeyen kokpitte, görsel olarak en büyük değişikliğin boyutu 10 inche yükseltilen multimedya ekranında yapıldığını söyleyebiliriz.

Donanım paketine göre kokpitteki kaplama seçenekleri arasına alkantara ve ahşap malzemelerin eklenmesi de bir diğer yenilik.

Onun haricinde, vites topuzu, direksiyon simidi, kapı içi kaplamalar gibi farklı alanlarda bir yenilik ihtiyacına duyulmamış.

SÜRÜŞÜ FARKLI HİSSETTİRİYOR

3008'in makyaj operasyonu geçirdiği aracın direksiyonuna geçtikten sonra daha net anlaşılıyor. Otomobili kullanmaya başlayınca, daha sessiz ve konforlu bir araç ile yol aldığınızı hissedebiliyorsunuz. Ayrıca, dijital gösterge paneli ile kapı içindeki ve cam tavan etrafındaki ambiyans aydınlatmalarda da ince ayar yapıldığını, böylece gece sürüşlerinde gözü daha az yoran bir yolculuğun mümkün kılındığını söyleyelim. Tüm bunlar elbette ki büyük yenilikler değil, yenilikten çok birer güncelleme de sayılabilir.

Fakat, Peugeot mühendisleri belli ki ürünlerine güveniyor ve aracın karakteri ile çok oynamak istemiyor. Sonuçta, 3008 makyaj öncesinden bildiğiniz gibi, ama her yönden daha rafine, daha kaliteli ve daha konforlu hissettiriyor.

3008 ve 5008'in kaputunun altında ise makyaj öncesinden tanıdık üniteler yer alıyor. 3008'de benzinli olarak 1.2 litre ve 1.6 litrelik motor seçenekleri sunulurken, 5008'de ise benzinli olarak sadece 1.6 litrelik ünite tercih edilebiliyor. Her iki SUV'un dizel motor seçeneğini ise 1.5 litrelik motor oluşturuyor.

Bizim kısa bir süre için test etme fırsatını bulduğumuz araç, 1.6 litre 180 beygir gücündeki 3008 oldu. Tüketime dikkat etmeden şehir içi kullanımda 100 kilometrede ortalama 9 litrelik yakıt tüketen araç, sağ ayağınıza hakim olduğunuzda ve açık trafikte 8 litre civarında yakıt tüketiyor.

Makyajlı 3008’de başlangıç fiyatı 395 bin 500 TL, 5008’de ise 462 bin 500 TL olarak açıklanıyor.

Gittikçe büyüyen SUV pazarında, 3008'in neredeyse tüm rakipleri ya makyajlandı ya da yeni nesli ile satışa sunuldu. Pandemi döneminde Türkiye'nin en çok tercih edilen SUV'u konumuna yükselen 3008'in ise, aynı başarıyı makyajlı versiyonu ile devam ettirip ettiremeyeceğini bekleyip göreceğiz.