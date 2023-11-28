Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem YENİ ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2024 | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama! Öğretmen ataması olacak mı, ne zaman yapılacak? Branş dağılımı ve kontenjanlar belli oldu mu?

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama! Öğretmen ataması ne zaman yapılacak?

        Öğretmen atama kontenjanları ve başvuru takvimi için milyonlarca öğretmenin heyecanlı bekleyişi sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek son dakika açıklaması beklenirken Bakan Tekin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konuya ilişkin açıklamalar geldi. 2024 yılında yapılacak öğretmen atamaları bütçe görüşmelerinin sona ermesiyle birlikte belli olacak. İşte 2023-2024 öğretmen ataması takvimi ile kontenjanlar ve branş dağılımları hakkındaki detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.11.2023 - 19:13 Güncelleme: 28.11.2023 - 19:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Yeni öğretmen atama kontenjanları ile başvuru tarihleri, branş ve kontenjanları, son dakika açıklamalarının ardından gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in öğretmen ataması açıklamasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da açıklama geldi. Bakan Tekin'in "Bütçenin geçmesini bekliyoruz yeni öğretmen ataması konusunda planlama yapacağız." açıklamasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mayıs ayında 45 bin öğretmenimizi daha öğrencileriyle buluşturduk. Bundan sonra da ihtiyaçlar ve imkanlar dahilinde gerekeni yapacağız." ifadelerini kullandı. İşte 2023-2024 öğretmen atama takvimine ilişkin merak edilenler...

        • 2

          BAKAN TEKİN'DEN ÖĞRETMEN ATAMASI AÇIKLAMASI!

          Milli Eğitim Bakanı Tekin açıklamasında, "Bütçenin geçmesini bekliyoruz yeni öğretmen ataması konusunda planlama yapacağız" ifadelerini kullanmıştı.

          Bakan Tekin, sözleşmeli öğretmenlere ilişkin olarak ise sözleşmeli öğretmenlerin ayrı bir kategoride olmadığını ve süreleri tamamlandıktan sonra kadroya geçtiklerine dikkat çekmişti.

          ÖĞRETMEN ATAMASI OLACAK MI?

          Bakan Tekin, öğretmen atamasına ilişkin yöneltilen soruya, "Mutlaka olacak. Tarih olarak, bütçenin Genel Kurul'dan geçmesini bekliyoruz. Bütçede kamuya alınacak toplam personel sayısını bakanlıklar arasında dağıtıyorlar. Biz de kendi adımıza düşen kontenjanı nasıl değerlendireceğimizi ondan sonra belirleyeceğiz." demişti.

        • 3

          CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA: GEREKENİ YAPACAĞIZ

          "100 Yılı İnşa Edenler, 100 Yılı İnşa Edecekler" başlıklı Öğretmenler Günü Programı'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Burada 24 Kasım öğretmenler gününde muhalefet tarafından sürekli istismar edilen bir hususu açıklığa kavuşturmak istiyorum. Bakınız biz hükümet olarak sadece bütçede değil, atamalarda da önceliği hep eğitim öğretime verdik. Şu an kamuda görev yapan öğretmenlerin yüzde 80'i bizim iktidarlarımız döneminde atanmıştır. Her yıl ortalama 40 bin öğretmen ataması gerçekleştirdik. Mayıs ayında 45 bin öğretmenimizi daha öğrencileriyle buluşturduk. Bundan sonra da ihtiyaçlar ve imkanlar dahilinde gerekeni yapacağız." ifadelerini kullandı.

        • 4

          ÖĞRETMEN ATAMALARINDA MÜLAKAT KALDIRILACAK MI?

          Milli Eğitim Teşkilat Kanunu'nu düzenleyen kanun hükmünde kararnameye göre; öğretmen alımlarında sözlü sınav uygulaması getirildi. 2016'da kurulan sisteme göre KPSS'de belli puan barajını geçen adayların 3 katı aday sözlü sınava çağrılıyor. Dolayısıyla şu anda öğretmen alımlarında sözlü sınavın olması yasal bir zorunluluktur. Kanunda da herhangi bir değişiklik olmadığına göre mülakat sistemi zaten devam ediyor.

        • 5

          ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

          Öğretmen atamalarına ilişkin tarih ve kadro-branş dağılımı bilgisi henüz bulunmuyor. Konuya lişkin resmi bir açıklama yapıldığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

          EN ÇOK HANGİ BRANŞTAN ATAMA YAPILACAK?

          Mayıs ayında 45 bin öğretmen ataması yapılmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlâk bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayırmıştı. Atamaların büyük çoğunluğu deprem bölgesine yapılırken 22 bin 500'ün üzerinde öğretmen Hatay başta olmak üzere depremden etkilenen 10 ile atandı.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Denizbank’tan Seçil Erzan açıklaması
        Denizbank’tan Seçil Erzan açıklaması
        Denizbank’tan 20 soru 20 yanıt
        Denizbank’tan 20 soru 20 yanıt
        Bu fotoğraf karesi soruşturmaya girdi!
        Bu fotoğraf karesi soruşturmaya girdi!
        Yılbaşı rallisi olacak mı?
        Yılbaşı rallisi olacak mı?
        Anne babalar yapay zekaya dikkat!
        Anne babalar yapay zekaya dikkat!
        Buruk'tan Davinson Sanchez açıklaması!
        Buruk'tan Davinson Sanchez açıklaması!
        Ünlü fenomenlere örgüt soruşturması!
        Ünlü fenomenlere örgüt soruşturması!
        Arda Turan ile Seçil Erzan'ın tam konuşma metni!
        Arda Turan ile Seçil Erzan'ın tam konuşma metni!
        Yapay Zeka köprüye neden battaniye astı?
        Yapay Zeka köprüye neden battaniye astı?
        Galatasaray, Manchester United'ı ağırlayacak
        Galatasaray, Manchester United'ı ağırlayacak
        Elmas nine 124 yaşında hayatını kaybetti
        Elmas nine 124 yaşında hayatını kaybetti
        Ferdi'ye dev talip!
        Ferdi'ye dev talip!
        Kuzey Kore'de 67 yıl sonra bir ilk
        Kuzey Kore'de 67 yıl sonra bir ilk
        Fenerbahçe'de kadro şekilleniyor
        Fenerbahçe'de kadro şekilleniyor
        İSKİ'den açıklama geldi! İşte baraj doluluk oranı!
        İSKİ'den açıklama geldi! İşte baraj doluluk oranı!
        Babasının son halini paylaştı: Benim adamım
        Babasının son halini paylaştı: Benim adamım
        Avustralya'da yasaklanıyor
        Avustralya'da yasaklanıyor
        Bakan Göktaş'tan Zerrin Özer'e ziyaret
        Bakan Göktaş'tan Zerrin Özer'e ziyaret
        Hangi prim borcu silinecek?
        Hangi prim borcu silinecek?
        Habertürk Anasayfa