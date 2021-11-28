STAT: Yeni Malatya Stadı
HAKEM: Atilla Karaoğlan
SAAT: 19.00
YAYIN: beIN Sports 1
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YENİ MALATYASPOR: Ertaç, Semih, Sadık, Wallace, Haddadi, Hafez, Ndong, Nshimirimana, Mallan, Mounir, Adem Büyük
TEKNİK DİREKTÖR: Marius Sumudica
GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Emre Kılınç, Barış Alper, Babel, Diagne
TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim (Terim'in cezası nedeniyle Selçuk İnan takımın başında)
UEFA Avrupa Ligi'nde 1 maç kala zorlu gruptan çıkmayı garantileyen sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de ise inişli çıkışlı bir performans sergiliyor. Galatasaray, ligde çıktığı 13 müsabakada 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. 21 puan toplayan "Cimbom", haftaya lider Trabzonspor'un 12 puan gerisinde 8. sırada girdi.
Ligde son 3 maçını kazanamayan Yeni Malatyaspor ise 4 galibiyet, 9 yenilgiyle 12 puan elde etti ve 17. sırada yer buldu.
SON 4 MAÇIN 3'ÜNÜ KAZANAMADI
Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 4 karşılaşmanın 3'ünde galibiyet alamadı. Ligde 10. haftada Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan Galatasaray, 11. haftada Gaziantep FK'yi 2-0'lık skorla geçti. Fatih Terim'in öğrencileri, 12. haftada VavaCars Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalırken, 13. haftadaki derbide Fenerbahçe'ye 2-1 yenildi.
Bu süreçte rakip filelere 5 gol gönderen sarı-kırmızılı takım, kalesinde de aynı sayıda gol gördü.
TERİM CEZALI
Galatasaray'ın Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a konuk olacağı mücadelede sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Fatih Terim, cezası dolayısıyla yedek kulübesinde olamayacak. Ligin 13'üncü haftasında oynanan derbi mücadelesinde çift sarı karttan kırmızı kart görerek ihraç edilen Terim, PFDK tarafından 5 maç ile cezalandırılmıştı.
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