ALİ GÜLTİKEN

Pozisyon olarak belki çok zenginlik yoktu ama oyun gücü olarak çok büyük bir fark vardı. Aslında bu tür şartlarda golü bulduktan sonra iki seçeneğiniz vardır. Ya bir an önce ikinci golü atıp, rakibi tamamen düşürmek ya da olan şartları doğru analiz edip attığınız golün getireceği 3 puana sahip çıkmak. Yani işin savunma tarafını daha iyi yapmak.