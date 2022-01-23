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Son dakika: Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçı yazar yorumları

Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçı yazar yorumları

Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, Yeni Malatyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Spor yazarları, Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçını yorumladı

23.01.2022 - 10:59 | Güncelleme: FUTBOL

  • ALİ GÜLTİKEN

    Pozisyon olarak belki çok zenginlik yoktu ama oyun gücü olarak çok büyük bir fark vardı. Aslında bu tür şartlarda golü bulduktan sonra iki seçeneğiniz vardır. Ya bir an önce ikinci golü atıp, rakibi tamamen düşürmek ya da olan şartları doğru analiz edip attığınız golün getireceği 3 puana sahip çıkmak. Yani işin savunma tarafını daha iyi yapmak.

     

  • Beşiktaş, Emirhan ve Güven'i oyuna alarak ikinci golü bulma yolunda tercihini yaptı. Pozisyon vermediğiniz maçta gol yemek, oyuncunun canını daha çok acıtır. 'Bu maç bu hale nasıl geldi?' diye kendinize binlerce kez sorarsınız ama cevabını veremezsiniz. Beşiktaş, çok net kazanabileceği ve hak ettiği bir maçta puanları detaylar nedeniyle rakibiyle paylaşmak zorunda kaldı.

     

  • ATTİLA GÖKÇE

    Bu sonuç iki takım için de yeterli değil… İkisinin de fazlasına ihtiyacı var. Beşiktaş, haftalardır süren arızaların bedelini ödüyor… İlk golü atıp öne geçtikten sonra ikinciyi bir türlü atamıyor. Yanlış anlaşılmasın, geride yaslandığı falan yok. Elbette hücum ediyorlar. Pozisyonlara da giriyorlar ama, Batshuayi asistten fazlasını üretemiyor.

  • Karaveli kariyerinin en zor sınavlarından birini veriyor. Vizyonu, emeği ve kararları elbette saygıyı hak ediyor. İşi çok zor. Çünkü en az üç ay önce sorduğum sorunun yanıtını bulmuş durumdayım. Beşiktaş doğru ve yeterli antrenmanlar yapmamış. Bu güçsüzlüğün başka açıklaması olabilir mi?

     

  • OKTAY DERELİOĞLU

    Beşiktaş için kağıt üstünde en kolay maçlardan birisi olması gereken bir karşılaşmaydı. Ama hiç de öyle olmadı. Haftalardır takımın en etkili isimlerinden birisi olan Oğuzhan'ın 11'de olmamasını açıkçası yadırgadım. 

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