Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Adem Cinek, Mehmet Ali Akkor, Ferdi Karadoruk

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Taha Gür (Dk. 78 Doğukan Emeksiz), Barış Başdaş, Burak Kavlak, Awuku, Ogün Özçiçek, Yiğit Ulaş (Dk. 66 Atakan Müjde), Jospin (Dk. 59 Mert Miraç Altıntaş), Cengizhan Akgün (Dk. 66 Nuri Fatih Aydın), Aly Malle (Dk. 59 Yakup Alkan), Haqi Osman

Erzurumspor FK: Mehmet Göktüğ Bakırbaş, Orhan Ovacıklı (Dk. 84 Celal Hanalp), Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Ufuk Budak, Estrela, Sefa Akgün (Dk. 68 Alican Özfesli), Olanare (Dk. 84 Hasan Batuhan Artaraslan), Hasek, Süleyman Koç (Dk. 68 Muhammed Furkan Özhan), Eren Tozlu (Dk. 90+4 Rosheuvel)

Gol: Dk. 58 Eren Tozlu (Erzurumspor FK)

Sarı kartlar: Dk. 34. Mustafa Akbaş, Dk. 82 Olanare (Erzurumspor FK), Dk. 80 Barış Başdaş (Yeni Malatyaspor)