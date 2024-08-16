Yeni Levent Modern'de satışa başlandı

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DAP Holding çatısı altında faaliyet gösteren DAP Gayrimenkul Geliştirme Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, projeyle ilgili şunları söyledi: “Yeni Levent projemizin ikinci etabı olan ve country yaşama modern bir bakış açısı getiren Yeni Levent Modern’de de avantajlı bir kampanya başlattık. Yeni Levent Modern’e özel kampanyamızda, 60 ay vadeli yüzde 1,53 faiz oranlı ya da 120 ay vadeli yüzde 1,99 faiz oranlı banka kredisi ile şehrin tam merkezinde ve doğanın içinde yaşama fırsatı sunuyoruz. Bu kampanya gayrimenkul yatırımını erteleyenler için önemli bir açılım sağlayacak. Piyasada nitelikli konuta ihtiyaç sürüyor ve gayrimenkul hali hazırda en güvenli yatırım aracı olmaya devam ediyor. Yeni Levent Modern’de başlattığımız bu özel ödeme kolaylığı da gayrimenkule yatırım için çok önemli bir fırsat sunuyor. Ayrıca Emlak Konut’un başlattığı ‘Güvenli Yatırım Güvenli Gelecek’ kampanyasına da dahil olduk. Dileyen yatırımcılarımız Emlak Konut’un bu özel kampanyasından yararlanarak Yeni Levent Modern’de ev sahibi olabilecek.”

Emlak Konut’un ‘Güvenli Yatırım Güvenli Gelecek’ kampanyası çerçevesinde; vade farksız ödeme seçeneğinde yüzde 25 peşinat, 6, 12 ve 24’üncü aylarda üç ara ödeme ile ev sahibi olmak mümkün. Emlak Konut kampanyasının bir diğer seçeneğinde ise konut satış bedelinin yüzde 50’si peşin ödenirken, iki yıl ödeme yapılmıyor. İki yılın sonunda ise yüzde 1,29 vade farkıyla kalan tutarın tamamı ödeniyor.