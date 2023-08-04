Yeni Kara Kuvvetleri Komutanı belli oldu! Yeni Kara Kuvvetleri Komutanı Selçuk Bayraktaroğlu kimdir?
Yeni Kara Kuvvetleri Komutanı, son dakika açıklanan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) atama kararları ile belli oldu. YAŞ kararına göre; yeni Kara Kuvvetleri Komutanı Selçuk Bayraktaroğlu oldu. Bu kapsamda gözler "Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli?" sorusuna çevrildi. İşte, Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu hayat hikayesine ve bulunduğu görevlere ilişkin bilgiler...
- 1
Yüksek Askeri Şura (YAŞ) Toplantısı kararları açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilen toplantıdan çıkan karara göre yeni Kara Kuvvetleri Komutanı Selçuk Bayraktaroğlu oldu. Yeni Kara Kuvvetleri Komutanı'nın resmileşmesiyle "Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında?" soruları merak konusu oldu. İşte, Selçuk Bayraktaroğlu'nun biyografisi...
- 2
YENİ KARA KUVVETLERİ KOMUTANI ORGENERAL SELÇUK BAYRAKTAROĞLU KİMDİR?
Selçuk Bayraktaroğlu 9 Mart 1961 tarihinde Artvin'de doğdu. Üçüncü sınıfta girerek 1977'de Kuleli Askerî Lisesini, 1981'de Kara Harp Okulunu, 1982'de Muhabere Okulu ve Eğitim Merkezini bitirdi. Kara Harp Akademisinden mezun olarak kurmay subay oldu. 2000'de muhabere kurmay albay rütbesine terfi etti. 2009'a kadar Genelkurmay 2. İstihbarat Analiz ve Değerlendirme Daire Başkanlığı Temel Analiz Şube Müdürlüğü yaptı.
- 3
2009'da tuğgeneral rütbesine terfi etti. Bu rütbede 2009-2011 arası 9. Motorize Piyade Tugayı komutanlığı, 2011-2013 arası Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı Mühimmat Komutanlığı yaptı. Bu görevini yürütürken Kırıkkale'deki Mühimmat Ayırma ve Ayıklama Tesisinde patlama meydana gelmiş ve 4 kişi ölmüştür.
-
- 4
2013'te tümgeneral rütbesine terfi etti. Bu rütbede 2013-2014 arası Genelkurmay MEBS ve Siber Savunma Komutanlığı, 2014-2016 arası 3. Ordu Kurmay Başkanlığı yaptı.
2016'da korgeneral rütbesine terfi etti ve Genelkurmay Personel Başkanlığına atandı. 10 Ocak 2020'de Metin Gürak'ın Libya'da görevlendirilmesi üzerine Genelkurmay II. Başkanlığına vekâlet etmeye başladı. 2021'de orgeneral rütbesine terfi etti. 24 Ağustos 2021'de asaleten atandı. 24 Aralık 2021'de Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından başarılarından dolayı Türk Silahlı Kuvvetleri Üstün Hizmet Madalyası ile ödüllendirildi.