09 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İstanbul'da yer alan Nivo İstanbul ve Nivo Ataköy projelerinde yaşam hazırlıkları sona yaklaşırken son kalan daireler için yeni kampanyalar açıklandı.
Kampanya kapsamında, 490 bin TL’den başlayan fiyatlarla satılan, banka kredisine uygun dairelerden satın almak isteyenler 0.99 ya da 1.19 oranlı konut kredisinden 180 aya varan vade fırsatı ile faydalanabiliyor.
Öte yandan, uluslararası rezidans yönetim markası The Ascott Limited ile yaptığı 20 yıllık anlaşma ile Nivo İstanbul projesinin 150 dairesinde ‘Citadines Nivo İstanbul’ adı altında 5 yıldızlı otel konseptinde hizmet verileceği belirtildi.
Citadines Nivo İstanbul’da yer alan dairelere özel düzenlenen güncel satış kampanyasında ise, dolar bazında getiri elde etmek isteyen yatırımcılara çeşitli seçenekler sunulduğu kaydedildi.
Bu kapsamda, Citadines Nivo İstanbul’un işletmeye açılması sonrasında, bu bloktan daire satın almış yatırımcılara dolar bazında, 3 yıl yıllık yüzde 10 oranında kira getirisi taahhüt ediliyor.
6 bin kişinin yaşamasının öngörüldüğü Nivo İstanbullu projesindeki alışveriş caddesi ve diğer etkinlik alanlarına da her gün binlerce ziyaretçinin gelmesi bekleniyor.
Projede toplamda 223 ticari bölüm yer alıyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!