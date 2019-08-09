İstanbul'da yer alan Nivo İstanbul ve Nivo Ataköy projelerinde yaşam hazırlıkları sona yaklaşırken son kalan daireler için yeni kampanyalar açıklandı.

Kampanya kapsamında, 490 bin TL’den başlayan fiyatlarla satılan, banka kredisine uygun dairelerden satın almak isteyenler 0.99 ya da 1.19 oranlı konut kredisinden 180 aya varan vade fırsatı ile faydalanabiliyor.

Öte yandan, uluslararası rezidans yönetim markası The Ascott Limited ile yaptığı 20 yıllık anlaşma ile Nivo İstanbul projesinin 150 dairesinde ‘Citadines Nivo İstanbul’ adı altında 5 yıldızlı otel konseptinde hizmet verileceği belirtildi.

Citadines Nivo İstanbul’da yer alan dairelere özel düzenlenen güncel satış kampanyasında ise, dolar bazında getiri elde etmek isteyen yatırımcılara çeşitli seçenekler sunulduğu kaydedildi.

Bu kapsamda, Citadines Nivo İstanbul’un işletmeye açılması sonrasında, bu bloktan daire satın almış yatırımcılara dolar bazında, 3 yıl yıllık yüzde 10 oranında kira getirisi taahhüt ediliyor.

6 bin kişinin yaşamasının öngörüldüğü Nivo İstanbullu projesindeki alışveriş caddesi ve diğer etkinlik alanlarına da her gün binlerce ziyaretçinin gelmesi bekleniyor.

Projede toplamda 223 ticari bölüm yer alıyor.