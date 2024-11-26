Yeni Kainat Güzeli Victoria Theilvig'e ırkçılık tepkisi

Victoria Kjaer Theilvig, sosyal medyada yayılan videosunda, New York'taki Empire State Binası'nda Jay-Z'nin 'Negro'dan türetilen 'Nigga' kelimesini içeren 'Empire State of Mind' şarkısını söyledi.

Negro (Nigga), geçmişte siyah insanları dışlamak için beyazlar tarafından kullanılan bir sözcük olduğu için ırkçı bir hakaret olarak kabul ediliyor.