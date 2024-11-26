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        Haberler Dünyadan Yeni Kainat Güzeli Victoria Theilvig'e ırkçılık tepkisi - magazin haberleri

        Yeni Kainat Güzeli Victoria Theilvig'e ırkçılık tepkisi

        2024 Kainat Güzeli (Miss Universe) seçilen Danimarkalı Victoria Kjaer Theilvig, TikTok'ta yayınladığı video sonrası ırkçılıkla suçlandı. Tepki gösterenlerden bazıları, Theilvig'in özür dilemesini isterken, bazıları da "Tacı geri alınsın!" çağrısı yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.11.2024 - 11:12 Güncelleme: 26.11.2024 - 11:19
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        • 1

          2024 Kainat Güzeli (Miss Universe) ünvanını alan Danimarkalı Victoria Kjaer Theilvig, TikTok'da yayınladığı video nedeniyle eleştiri oklarını üzerine çekti.

          16 Kasım'da Meksika'nın başkenti Meksiko'da düzenlenen yarışmada 120 kişinin arasından sıyrılarak 73'üncü Kainat Güzeli seçilen Victoria Kjaer Theilvig, ırkçı bir ifade kullandığı gerekçesiyle tepki çekti.

        • 2

          Victoria Kjaer Theilvig, sosyal medyada yayılan videosunda, New York'taki Empire State Binası'nda Jay-Z'nin 'Negro'dan türetilen 'Nigga' kelimesini içeren 'Empire State of Mind' şarkısını söyledi.

          Negro (Nigga), geçmişte siyah insanları dışlamak için beyazlar tarafından kullanılan bir sözcük olduğu için ırkçı bir hakaret olarak kabul ediliyor.

        • 3

          Sosyal medya kullanıcıları, Victoria Kjaer Theilvig'in bu hakareti kullanmasını kınadı, Kainat Güzeli'ni özür dilemeye çağırdı. Bazı sosyal medya kullanıcıları, Theilvig'in ünvanının geri alınmasını istedi.

        • 4

          Tepki gösterenlerden biri, "Kainat Güzeli tacını bu şekilde sunma cüretini göstermesi karşısında şoke oldum" derken; bir başkası, "Özür dilemenin yeterli olmayacağını düşünüyorum" dedi.

        • 5

          Kainat Güzellik Yarışması'nın organizatörlerinden ve Victoria Kjaer Theilvig'den konuya ilişkin bir açıklama henüz gelmedi.

        • 6

          Evli, büyük beden ve trans yarışmacıların da yer aldığı 2023 yarışmasının ardından, Victoria Kjaer Theilvig'in kazanması, 'woke kültürü'ne karşı çıkanlar tarafından bir zafer olarak görülmüştü.

          Woke kültürü; ırkçılık, cinsiyet eşitsizliği, toplumsal sorunlar karşısında duyarlılık ve marjinalleştirilen grupların haklarını savunmaya katkı olarak tanımlanıyor.

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