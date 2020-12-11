Ticari araç üreticisi Isuzu, pick-up segmentindeki modeli D-Max'in üçüncü jenerasyonunu Türkiye'de satışa sundu. Yeni D-Max, V-Go, V-Life, V-Joy ve V-Cross olmak üzere 4 farklı donanım seviyesi ile bayilerde yerini aldı.

Eskisinden daha agresif bir görünüme kavuştuğu görülen araç, hem iç hem de dış tasarımında daha modern çizgiler sunuyor. D-Max'in nesil değişimi ile birlikte iyileştirilmiş şasi, yeni süspansiyon yapısı ve daha büyük frenler ile birlikte aracın satış sunulduğu da edinilen bilgiler arasında.

HEDEF ÇİFT HANELİ PAZAR PAYI

Yeni D-Max'te çok büyük bir değişim yaşandığını dile getiren Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, "Tamamen değişen dış ve iç tasarım, geliştirilen sürüş konforu ve yeni ileri sürüş destek sistemleri ile D-Max yeniden doğdu. Euro 6D emisyon standartlarına uyum sağlayan yeni D-Max, tüm versiyonlarda sunulan 800 mm sudan geçiş yüksekliği ve 4X4 versiyonlara eklenen diferansiyel kilidi gibi özellikler sunuyor. Adaptif hız sabitleme, arka radar, yağmur ve ışık sensörü, kör nokta algılama, stereo kamera ve bununla birlikte sunulan (ADAS) ileri sürüş destek sistemleri sürüş güvenliğini yeni bir seviyeye taşıyor. 9 inç dokunmatik multimedya, kablosuz Apple Car Play ve Android Auto bağlantısı, çift bölgeli dijital klima da yeni donanımlar arasında" ifadelerini kullandı.

Pazara ve gelecek beklentilerine ilişkin de açıklamalarda bulunan Arıkan, 2020'de pick-kup pazarının 11 bin adet seviyesinde kapanmasını beklediklerini kaydederek, "2017 yılında 20 bin adetleri görmüştük, 2021'de pazarın yeniden büyüme trendine göreceğini öngörüyoruz" dedi. Arıkan, yeni D-Max ile çift haneli pazar payı hedeflediklerini, ilk etapta ise bu hedefin yüzde 10 olduğunu aktardı.

'TÜRKİYE'DE ÜRETMEYE HAZIRIZ'

Arıkan'ın açıklamalarına göre, bir dönem Türkiye'de üretilerek pazardaki tek yerli pick-up model unvanını taşıyan D-Max, yeni neslinde ise Tayland'dan getirilecek.

Türkiye'de üretim seçeneğinin masada olduğunu bildiren Arıkan, "Pazardaki satış adetleri üretimi destekler nitelikte değil. Üretim açısından hazırız, yeter ki pazar büyüklüğü buna elverişli olsun. Şartlar oluştuğunda Türkiye'de yeniden D-Max üretimine başlayabiliriz" dedi.

Anadolu Isuzu'nun alternatif yakıtlı araçlar üzerinde çalıştığını da belirten Arıkan, "Yakında elektrikle çalışan modelleri satışa sunacağız. 2021 yılında elektrikli otobüsümüz yollarda olacak" bilgisini paylaştı.

Yeni D-Maz 268 bin 600 TL'den başlayan fiyatlar ile satışa sunuldu. En üst versiyonda ise aracın fiyatı 405 bin TL'yi buluyor.