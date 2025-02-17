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        Haberler Ekonomi Teknoloji Cihaz Yeni iPhone ve AirTag mi geliyor? - Apple'ın 19 Şubat lansmanı merakla bekleniyor... Dedikodular iPhone SE ve AirTag 2'yi işaret ediyor - Teknoloji Haberleri

        Apple'ın 19 Şubat lansmanı merakla bekleniyor... Dedikodular iPhone SE ve AirTag 2'yi işaret ediyor

        Apple CEO'su Tim Cook, 19 Şubat'ta Apple ailesinin yeni bir üyesini tanıtacaklarını duyurdu. Peki, bu gizemli ürün ne olabilir? İşte tüm detaylar ve olası ürünler hakkında bilgiler...

        Giriş: 17.02.2025 - 15:11 Güncelleme: 17.02.2025 - 15:11
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        Yeni iPhone ve AirTag mi geliyor?
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        Apple, teknoloji dünyasında bir kez daha heyecan yaratmayı başardı. Şirketin CEO'su Tim Cook, geçtiğimiz Perşembe günü attığı bir tweet ile 19 Şubat'ta Apple ailesinin yeni bir üyesini tanıtacaklarını açıkladı. Cook'un "ailenin en yeni üyesiyle tanışmaya hazır olun" mesajı, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Ancak bu gizemli ürünün ne olduğu hakkında hala kesin bir bilgi yok. Neyse ki, bekleyiş uzun sürmeyecek. Cook'un tweet'inde #AppleLaunch etiketi ile birlikte paylaşılan animasyonlu Apple logosu, teknoloji tutkunlarını daha da meraklandırdı.

        YENİ IPHONE SE VE AIRTAG 2 DEDİKODULARI

        Bir süredir teknoloji kulislerinde yeni bir iPhone SE ve yeni nesil AirTag hakkında söylentiler dolaşıyor. Cook'un tweet'inde görülen animasyonlu Apple logosunun, AirTag'in silüetini anımsattığı belirtiliyor. İddialara göre, AirTag 2 daha uzun bir menzile sahip olacak ve hoparlörü daha zor çıkarılacak şekilde tasarlanacak. Ayrıca, Apple Vision Pro entegrasyonu da bekleniyor.

        Bloomberg'in tanınmış teknoloji analisti Mark Gurman, geçtiğimiz Salı günü yaptığı açıklamada yeni iPhone SE'nin çok yakında tanıtılacağını ve haftaya düzenlenecek ürün bilgilendirme toplantısında duyurulacağını belirtti. Gurman ayrıca, Apple Vision Pro'nun da yakın bir tarihte açıklanabileceğini ve M4 işlemcili MacBook Air'in "haftalar içinde" piyasaya sürüleceğini dile getirdi.

        APPLE'DAN BEKLENTİLER YÜKSEK

        Görünüşe göre Apple, şu anda birçok farklı ürün üzerinde çalışıyor ve gelecek hafta hangi ürünü tanıtacağı konusunda çeşitli seçeneklere sahip. Bu durum, teknoloji dünyasında büyük bir heyecan yaratırken, Apple tutkunları da nefeslerini tutmuş bir şekilde 19 Şubat'ı bekliyor.

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