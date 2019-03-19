Yeni iPad Air ve iPad Mini'nin özellikleri ve fiyatı duyuruldu

Apple’ın iPad modellerine iki yeni model eklendi. Şirketin duyurduğu yeni tabletler, yeni iPad Air ve iPad Mini, birinci nesil Apple Pencil ile uyumlu olarak geliyor. 64 GB ve 256 GB’lik iki farklı depolama seçeneğiyle gelen yeni tabletlerin ikisinde de A12 Bionic çip ve retina ekran yer alıyor.

Yeni iPad Air, 10.5 inçlik, yeni iPad Mini ise 7.9 inçlik erkan büyüklüğüne sahip. Apple’ın yeni iPad Air’ında 2224 x 1668 piksel olan çözünürlük, yeni iPad Mini’de ise 2048 x 1536 piksel olarak karşımıza çıkıyor.

Yeni modellerin arka kamerası 8 megapiksellik, FaceTime ön kamerası ise 7 megapiksellik fotoğraflar çekiyor. HD video çekebilen her iki model, Touch ID desteğine de sahip.

Yeni modellerin her ikisi de Apple’ın birinci nesil akıllı kalemi Apple Pencil ile uyumlu olmasıyla da dikkat çekiyor. Bu arada Apple Pencil’in iPad modellerinden ayrı olarak satıldığını ve Türkiye satış fiyatının da 699 TL olduğunu belirtelim.

İŞTE TÜRKİYE FİYATLARI

Apple, gelecek haftadan itibaren satışa sunulacak olan yeni tablet modellerinin Türkiye fiyatlarını da açıkladı. Buna göre yeni iPad Mini 2799 TL’den, yeni iPad Air ise 3499 TL’den başlayan fiyatlara Türkiye’de satışa çıkacak.

Depolama, Wi-Fi veya cellular seçeneğine göre Apple’ın yeni tablet modellerinin Türkiye fiyatları şöyle:

Yeni iPad Mini'nin fiyatları

Model Depolama Bağlantı Fiyatı iPad Mini 64 GB Wi-Fi 2799 TL iPad Mini 64 GB Wi-Fi + Cellular 3799 TL iPad Mini 256 GB Wi-Fi 3899 TL iPad Mini 258 GB Wi-Fi + Cellular 4899 TL

Yeni iPad Air'ın fiyatları