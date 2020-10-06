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Huawei, MateBook Serisi’nin en son üyesi Huawei MateBook X'i Türkiye’de ön satışa sundu.1 kg ağırlığında ve 13.6 mm kalınlığında olan kompakt dizüstü bilgisayarın ekranı 13 inç büyüklüğünde. CNC kesim işlemiyle üretilen hafif magnezyum alüminyum yekpare gövdeye sahip ultra taşınabilir yeni Huawei MateBook X, yüzde 90 ekran / gövde oranı sunan çerçevesiz bir tasarımla üretilen sonsuz FullView ekran barındırıyor.

Cihazın LTPS ekranı yüzde 100 sRGB renk gamını ve 3K çözünürlüğü (3000x2000) destekliyor. Ayrıca ekran, kullanıcıların üç parmakla aşağı kaydırarak ekran görüntüsü almasına olanak tanıyan parmak hareketleri ile birlikte çoklu dokunma özelliğine sahip.

AKILLI CİHAZLAR ARASI DENEYİM

Huawei Share'deki Çoklu Ekran İşbirliği özelliği sayesinde bir akıllı telefon Huawei MateBook X'e bağlandığında, akıllı telefon ekranı bir resim içinde resim penceresi ile dizüstü bilgisayara entegre ediliyor. Sürükle ve bırak dosya aktarımına ek olarak, bu özellik PC'nin akıllı telefondaki dosyaları doğrudan açmasına ve düzenlemesine olanak tanıyor.

Instant Hotspot tethering aracılığıyla ise kullanıcılar, internete tek adımda erişim sağlıyor. Kullanıcılar, dizüstü bilgisayardan arayarak görüntülü veya sesli olarak aileleri ve arkadaşları ile görüşebiliyorlar.

10. Nesil Intel Core işlemci ve 16 GB RAM, 512 GB SSD hafızası bulunan Huawei MateBook X’te yer alan Wi-Fi 6 desteği, Wi-Fi 5'in üç katına varan hızlarla internet bağlantısının hızlı ve sabit kalmasını sağlıyor.

Huawei'nin akıllı pil yönetimi çözümüyle birlikte çalışan 42 Wh pile sahip olan yeni MateBook X ile standart olarak gelen ultra taşınabilir 65W adaptörü, dizüstü bilgisayar ve USB Type-C bağlantı noktasına sahip cihazları destekliyor. Dizüstü bilgisayarın yan tarafındaki bağlantı noktaları dizisi, her ikisi de iki yönlü veri aktarımını, şarjı ve her türlü kullanıcının ihtiyacına uyacak çevre birimi bağlantısını destekleyen çok yönlü USB-C Tipi bağlantı noktası içeriyor.

TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?

MateBook X’te, cihaz açıldığında kullanıcı kimliğini güvenli bir şekilde doğrulamak için parmak izi okuyucuyu güç düğmesiyle birleştiren ve Windows karşılama ekranındaki oturum açma parolasını etkin bir şekilde değiştiren Parmak İzi Güç Düğmesi ile bulunuyor. Gizliliğin yanı sıra, gömme kamera tasarımı, kamerayı yalnızca kullanıcıların ihtiyacı olduğunda açılan bir anahtar kapağa yerleştirerek güvenliği artırıyor.

5-20 Ekim tarihleri arasında Huawei Online Mağazası’nda ön satışta olacak Huawei MateBook X’in tavsiye edilen son tüketici fiyatı 12 bin 999 TL olarak belirlendi. Bu tarihler arasında alışveriş yapacak olan kullanıcılar, ürün fiyatını vade farksız 6 taksit olarak ödemeyi seçebilecek.