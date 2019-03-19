Kaan Terzioğlu’nun geçen hafta görevinden ayrılmasının ardından 15 Mart itibariyle Turkcell Genel Müdürlük görevine vekaleten atanan Murat Erkan, göreve gelmesinin ardından Turkcell hissesi satın aldı.

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan dün 13.54 TL fiyattan 38 bin adet Turkcell hissesi alım işlemi gerçekleştirdi.

Erkan, daha önceki hisselerine ek olarak dün gerçekleştirdiği alım sonrasında şirketin toplam 60 bin adet hissesine sahip oldu.

Dün yapılan bu satın alma işlemiyle birlikte yeni Genel Müdür Murat Erkan’ın sahip olduğu Turkcell hisselerinin piyasa değeri ise yaklaşık 798 bin 600 TL’ye ulaşmış oldu.

Borsa İstanbul'da işlem gören Turkcell hisseleri dün günü 13.31 TL'den kapattı. 2018 yılında 21.3 milyar TL'lik gelir elde eden şirketin piyasa değeri ise 5.4 milyar dolar seviyesinde.

TURKCELL’DE 25 YILDA NELER OLDU?

Murat Erkan 2008 yılından beri Turkcell Grup bünyesinde çalışıyor. 2008 ve 2015 yılları arasında Turkcell Superonline’da Genel Müdürü olarak görev yapan Erkan, son 3 yıldır da Turkcell Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini başarıyla sürdürüyordu.